Şişirilirken patlayan römork lastiği can aldı

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde 31 yaşındaki Harun Yılmaz, kompresörle şişirmek istediği tuğla yüklü traktörün römorkunun lastiğinin fazla basınç nedeniyle patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında ilçe yakınlarında D-100 karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Harun Yılmaz, dayısının oğlu İlhan Ulusoy ile birlikte traktöre yüklediği tuğlaları götürürken, yakıt almak için yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Römorkun lastiğinin havasının indiğini fark eden Yılmaz, istasyonun içindeki lastik tamircisine gitti. Harun Yılmaz, lastiği kompresör ile şişirirken aşırı basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Yerinden fırlayan jant halkasının çarptığı Harun Yılmaz birkaç metre ileriye savruldu. Ağır yaralanan Yılmaz, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından traktör otoparka çekildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Yılmaz'ın yakıt aldıktan sonra lastik tamircisinde durması ve lastiğin patlama anı görüntülerde yer aldı.

Akaryakıt istasyonunda bulunan nakliye firması sahibi Ersan Sırdaş, ''O basınç sürücüyü 3 metre uzağa fırlatmış. O an yazıhanedeydim, sese çıktım. Başına arkadaşlar toplanmıştı. Yardımcı oluyorlardı, ama kalbi durmuş gibiydi. Patlamayla benim panomun camı da kırıldı'' dedi.