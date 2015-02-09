'Sisi'nin ses kaydı' Mısır'ı karıştırdı

Abdülfettah Sisi’nin cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmadan önce 2014 başında yardımcılarıyla yaptığı iddia edilen konuşmaların ortaya çıkması Mısır’ı karıştırdı. Kaydı İstanbul’dan yayın yapan Mekameleen televizyonu yayınladı. Mısır hükümeti, Sisi ve yardımcılarının Arap emirlerinin servetlerinden bahsettiği kayıtları yalanladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı görevlerini birlikte yürüttüğü dönemde yardımcılarıyla yaptığı konuşmalar olduğu iddia edilen gizli kayıtlar ortaya çıktı. İstanbul’dan yayın yapan Müslüman Kardeşler’e bağlı Mekameleen televizyonundan verilen ve geçtiğimiz yılın şubat ayına ait olduğu ileri sürülen ses kaydında Sisi, o dönemki Özel Kalem Müdürü Abbas Kamil ve Askeri İstihbarat Direktörü Mahmud Hicazi ile Körfez ülkelerinden para talep etme konusunu görüşüyor. Konuşmalar sırasında Sisi ve yardımcıları, bu ülkelerin çok parasının olduğuna vurgu yapıyor. Mısır’ın ‘Arap milliyetçiliğini geride bırakması’ gerektiğini ifade eden Kamil, Körfez Arap ülkelerinin yönetimlerini eleştiriyor. Kamil, “1990’da Irak’ı Kuveyt’ten çıkartmaya yardımcı olduk. Her şeyden önce bize bunun bedelini ödemeleri gerekirdi zira bunlar küçük devletçiklerden başka bir şey değiller. Biz Yemen’den sonra bu durumu iki defa tecrübe ettik. Bizim halkımız aç ve şartlarımız kötü, sizse (Körfez ülkeleri) hayatın tadını çıkarıyorsunuz, fazlasıyla paraya sahipsiniz” diye konuşuyor.

‘Onlarda denizdeki kum gibi para var’

Abbas Kamil, her emirin yüzlerce milyar doları olduğunu belirterek, “Mesela Katar Emiri’nin özel bankasında (Katar Ulusal Bankası) 900 milyarı var” diyor. Kayıtta Kamil, Katar Emiri Tamim bin Hamad bin Halife es-Sani’ye hakaret ederken, Sisi’den de bir itiraz gelmiyor. Sisi, özel kalem müdürüne Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in her birinden 10 milyar dolar istemesini söylüyor. Kamil, bu paranın onlardan istenmesi durumunda “Şok geçireceklerini” söyleyince Sisi, “Onlarda para, denizdeki kum kadar çok” diyerek cevap veriyor.

Kahire’den yalanlama

Ses kayıtlarının yayılması üzerine Mısır hükümetinden açıklama geldi. Mısır Başbakanı İbrahim Mihlib, ses kaydını yalanlayarak bunun hiçbir etkisinin olmayacağını savundu. Mihlib, “Bu kayıtlar, hiçbir şeyi değiştirmeyecek, herhangi bir zarara neden olmayacak ve Mısırlıların maneviyatını etkilemeyecek” dedi. Bu kanalların yayınlarının ‘teröristliklerine kesin delil olduğunu’ söyleyen Mısır Başbakanı, ses kaydını yayınlayarak Müslüman Kardeşler’in tüm dünyanın karşısında kendisini açıkça ortaya koyduğunu kaydetti. Mihlib, “İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim’in konunun takipçisi olması, Dışişleri Bakanlığı’nın ise açıkça terörü kışkırtan yayınlar yapan kanallara ev sahipliği yapan ülkeler ile durumu görüşmesi gerektiğini” vurguladı. Bu arada, İstanbul merkezli Mekameleen televizyonu, kaydın yayını sırasında frekansları üzerinden saldırıya uğradı ve yayında teknik sorunlar oluştu. Ancak, kayıt internete de yüklendi.