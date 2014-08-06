Sisi'den Erdoğan'ın 'çılgın proje'sine paralel vaat

3 Temmuz 2013’te darbeyle iktidarın değiştiği Mısır’da, askeri müdahalenin başaktörü yeni Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi döneminde bitirilmek üzere dev bir kanal proje açıklandı.

Akıllara Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için planladığı ve ‘çılgın proje’ adı verilen Kanal İstanbul’u getiren proje kapsamında Mısır’ın Afrika ve Asya’daki topraklarını birbirinden ayıran Süveyş Kanalı yanına paralel ikinci bir kanal açılması planlanıyor. Zaman'da yer alan habere göre, projenin normalde 5 yılda bitirilmesinin ve 4 milyar dolara mal olmasının beklendiği ancak 3 yılda tamamlanması için uğraşılacağı duyuruldu. Sisi, cumhurbaşkanlığı görevine 4 yıllığına seçilmişti.

Mısır’ın ‘çılgın proje’si duyurusunu, mevcut Süveyş Kanal Yönetimi Başkanı Muhab Memiş yaptı. Kanal kenarındaki İsmailiye kentinde devlet televizyonu tarafından da canlı yayınlanan basın toplantısında konuşan Memiş, 35 kilometre uzunluğunda sıfırdan “kuru kazım” işlemi, 37 kilometre de mevcut kanal boyunca “genişletme ve derinleştirme” çalışmaları yapılacağını söyleyerek, iki kanalın birbirine bağlantılı olacağını belirtti.