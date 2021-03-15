Sisi yönetimine yakın gazeteci, Kahire'nin "ilişkileri tekrar başlatmak için" Ankara'dan talep edeceği 10 koşulu sıraladı

Mısır gazetesi el Vatan'ın yazı işleri müdürü, Kahire'nin Ankara'yla "görüşmeleri sürdürmesi" için Mısır'ın bekleyeceği 10 koşulu kaleme aldı.

Mısır'da Abdulfettah es Sisi yönetimine yakın gazete El Vatan'ın yazı işleri müdürü Ahmed Elkhateeb, Facebook sayfasında paylaştığı yazıda, Mısır'ın Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmek için bekleyeceği 10 maddeyi listeledi.

Elkhateeb'in 12 Mart tarihli paylaşımında yer alan maddeler şöyle:

1- Uluslararası hukuk kuralları olmadan iki taraf arasında deniz sınırı çizilemez. Türkiye'nin uluslararası deniz hukukuna uyması önemlidir. Ankara şu ana kadar bu yasayı imzalamayı ve tanımayı reddetti.

2 - Kahire, Türkiye'nin genel kurallara uyduğundan emin olunmadan siyasal iletişime girmeyecektir. Mısır'a göre, teröre destek veren devletlerle siyasi seviyede iletişim kurulmadığı için iletişim güvenlik seviyesinde kalacaktır.

3 - Türkiye, Doğu Akdeniz'de Avrupalı müttefiklerle, özellikle Yunan ve Güney Kıbrıs tarafıyla geniş kapsamlı bir anlaşmaya varmadan bölgede Mısır-Türk anlaşması olmayacaktır.

4 - Türkiye'nin Libya'dan siyasi, askeri ve güvenlik açılarından ayrılması, Libya dosyasını tamamen kapatması ve Libya'ya getirdiği paralı askerleri çekmesi gerekmektedir.

5 - Suriye'nin kuzeyinden Türk askerlerinin çekilmesi için bir takvim hazırlanmalı ve Irak hükûmetiyle Irak topraklarına müdahale olmayacağını taahhüt eden bir bağlayıcı anlaşma yapılmalıdır.

6- Görüşmeler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) taraflarını da kapsamalı ve Türkiye son yıllarda Körfez ülkelerine yönelik suçlarından dolayı özür dilemelidir. Kahire, Türkiye Arap devletlerinin içişlerine karışmayacağına ve Arap ulusal güvenliğinin sınırlarına uyacağına dair söz vermedikçe herhangi bir anlaşmaya varmayacaktır.

7 - Türkiye, özellikle Mısır'a, genel olarak Körfez ülkelerine saldıran tüm Müslüman Kardeşler bağlantılı medya kuruluşlarının faaliyetlerine son vermelidir. Türkiye, topraklarında Müslüman Kardeşler’in her türlü siyasi faaliyetini yasaklamalıdır.

8 - Türkiye, aranan ve Türkiye'de bulunanların yakalanması konusunda Interpol'e izin vermeli ve Avrupalı yetkililere karşı çıkmamalıdır. (Kahire sınır dışı edilmelerini talep etmiyor) Ankara'nın aranan kişileri toplu şekilde Kahire'ye teslim etmeyi teklif ettiğini belirtmekte fayda var.

9 - Mısır güvenlik yetkilileri, Türkiye'nin davranışlarını gözlemleyecek ve gelecek dönemde bu koşullara ne ölçüde uyduğunu kontrol edecek. Başka herhangi bir iletişime girmeden önce, Dışişleri Bakanlığı, bununla ilgili Mısır hükûmetine bir rapor sunacak.

10 - Türkiye; Mısır, Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs ile deniz sınırlarını belirlemeden ve yukarıda belirtilen koşullar üzerinde anlaşmadan Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılmaya davet edilmeyecektir.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ilişkilerin normalleşebilmesi için Türkiye'nin Mısır'ın prensipleri ve hedeflerine uygun hareket etmesi gerektiğini söylemişti. Şukri, "Normal diplomatik çerçevenin dışında iletişim yok. Eğer Türkiye'nin attığı gerçek adımlar Mısır'ın prensipleri ve hedefleriyle uyumlu olursa, ilişkilerin normale dönmesi için temel atılmış olur" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada "Mısır'la diplomatik temaslarımız" başladı ifadelerini kullanmış, iki taraftan da herhangi bir ön koşul gelmediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da cuma günü yaptığı açıklamada "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyordu. Sıkıntı söz konusu değil. Bunu en üst düzeyde değil de, bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim. Bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra bunu daha ileri taşırız. Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz." ifadelerini kullanmıştı.