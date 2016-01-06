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Dünya

Mısırlı gazeteci: Sisi, Türkiye'ye gelecek

Türkiye, toplantı için 57 ülkenin liderine davet mektubu yollayacak

06 Ocak 2016 13:23

Mısırlı gazeteci-yazar Ahmed Musa, Suudi Arabistan’ın yoğun çabaları sonucu Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi’nin devir teslim töreni için Türkiye’ye gitmeye ikna olduğunu iddia etti.

Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre, Türkiye, 14-15 Nisan’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Zirvede, Mısır’da olan dönem başkanlığı Türkiye’ye geçecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvede; İslamofobi, Şii-Sünni çatışması ve terör masaya yatırılacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye, toplantı için aralarında Mısır, İran, Irak’ın da yer alacağı 57 ülkenin liderine davet mektubu yollayacak. Mektuplardan bazıları gönderildi. Suudi Arabistan, Türkiye’nin davetine olumlu yanıt verdi. Mısır, İran ve Irak’ın ise toplantıya katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor. 

Mısırlı gazeteci yazar Ahmed Musa, Suudi Arabistan’ın yoğun çabaları sonucu Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin devir teslim töreni için Türkiye’ye gitmeye ikna olduğunu savunarak, “Nisan ayında Sisi Türkiye’ye giderek İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanlığını Erdoğan’a teslim edecek” iddiasında bulundu.

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