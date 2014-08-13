'Sisi, Türkiye hava sahasını kullanmamak için fazladan binlerce kilometre yol katetti'

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi’yi taşıyan uçağın Rusya'nın Soçi kentinden Kahire'ye giderken Türkiye ve Ukrayna hava sahalarını kullanmamak için fazladan binlerce kilometre yol katettiği ortaya çıktı.

Airporthaber.com'un bildirdiğine göre, Airbus 340-200 tipi uçak Ukrayna'daki iç karışıklık ve Türkiye-Mısır arasındaki siyasi gerginlik nedeniyle söz konusu hava sahalarını kullanmamak için ilginç bir rota seçti.

Mısır hükümetine ait SU-GGG kuyruk tescilli uçak, Rusya hava sahasından sonra sırasıyla Beyaz Rusya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Ege denizi açıklarından dolaşarak Kahire’ye ulaştı.

Böylece normal koşullarda Soçi’den Türkiye hava sahasını kullanarak 3 saat 20 dakikada Mısır’a ulaşabilecek olan uçak, fazladan binlerce kilometre yol katetmiş oldu.