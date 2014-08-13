T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Sisi, Türkiye hava sahasını kullanmamak için fazladan binlerce kilometre yol katetti'

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Rusya'dan ülkesine dönerken Türkiye hava sahasına girmemek için uçuş güzergahını değiştirdi

13 Ağustos 2014 22:15

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi’yi taşıyan uçağın Rusya'nın Soçi kentinden Kahire'ye giderken Türkiye ve Ukrayna hava sahalarını kullanmamak için fazladan binlerce kilometre yol katettiği ortaya çıktı.

Airporthaber.com'un bildirdiğine göre, Airbus 340-200 tipi uçak Ukrayna'daki iç karışıklık ve Türkiye-Mısır arasındaki siyasi gerginlik nedeniyle söz konusu hava sahalarını kullanmamak için ilginç bir rota seçti.

Mısır hükümetine ait SU-GGG kuyruk tescilli uçak, Rusya hava sahasından sonra sırasıyla Beyaz Rusya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Ege denizi açıklarından dolaşarak Kahire’ye ulaştı.

Böylece normal koşullarda Soçi’den Türkiye hava sahasını kullanarak 3 saat 20 dakikada Mısır’a ulaşabilecek olan uçak, fazladan binlerce kilometre yol katetmiş oldu.

 

ETİKETLER

sisiputinrusyamısıruçakukraynahava sahasıtürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24