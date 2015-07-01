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Dünya

Sisi: Mursi en kısa sürede idam edilecek!

'Bizi öldüren insanların ölmesini ertelemeyeceğiz'

01 Temmuz 2015 11:29

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, haklarında idam kararları verilen Mısır'ın darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve İhvan üyelerinin en kısa zamanda idam edileceğini söyledi.

Sisi, Mursi'ye idam cezası isteyen ve dün bombalı saldırıda öldürülen Başsavcı Hişam Berekat'ın cenazesine katıldı.

 

‘İdam en kısa zamanda uygulanacak’

 

Sisi, burada Mursi ve İhvan liderlerine verilen idam cezalarına ilişkin açıklama yaptı. Mısır yargısının verdiği cezaların uygulanacağını söyleyen Sisi, "İdam ya da müebbet, tüm cezalar en kısa zamanda uygulanacak. Bizi öldüren insanların ölmesini ertelemeyeceğiz. En kısa zamanda cezaları verilecek, onları Mısır yargısının adaletine bırakıyoruz" dedi.

 

‘Gereken yapılacak’

 

Sisi, başsavcıya yapılan saldırıya ilişkin değişmesi gereken yasaların olduğunu, en kısa zamanda bu değişiklikleri yaparak adaleti uygulayacaklarını söyledi.

 

Mursi posterini yaktılar

 

Öldürülen başsavcının cenazesine katılanlar, Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin posterini yaktı.

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