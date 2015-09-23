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Dünya

Sisi, AL Jazeera çalışanlarını affetti

Üç Al Jazeera çalışanı Müslüman Kardeşler'le işbirliği yapmakla suçlanıyordu

23 Eylül 2015 23:24

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, "Mısır'a zararlı haberler yayma ve izinsiz çalışma suçlamasından" hüküm giyen üç El Cezire çalışanı dahil, 100 mahkûmu affetti.

Reuters'ın haberine göre, Kanada vatandaşı da olan El Cezire televizyonu muhabiri Muhammed Fehmi, Mısırlı meslektaşı Baher Muhammed ve Şubat'ta sınır dışı edilen Avustralyalı Peter Greste affedildi.

Üç gazeteci, geçen ay yeniden yargılanmaları sonucu üçer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sisi söz konusu 100 mahkûmu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'a hareket etmeden bir gün önce affetti.

Savcılar El Cezire çalışanlarını, Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesinin ardından yasa dışı ilan edilen Müslüman Kardeşler'le işbirliği yapmakla suçluyordu.
Gazeteciler ise iddiaları reddediyor ve sadece gelişmeleri aktaran haberler yaptıklarını savunuyor.

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