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Şişhane-Maslak arası 21 dakika...

Şişhane ve Maslak arası 21 dakikaya indi... Açılan yeni metro hatlarındaki seferler, yarın sabahtan itibaren başlıyor

30 Ocak 2009 02:00

İstanbul’da, temelleri 1998 yılında atılan, Şişhane-Taksim arasındaki metro hattı ile 4. Levent - Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi arasındaki hat, bugün hizmete açıldı.

1650 metre uzunluğa sahip Taksim-Şişhane hattıyla yolculuk 2,5 dakika sürüyor. Yeni giren hatlarla birlikte Şişhane-Maslak arası 21 dakikaya düştü.

Yeni istasyonlar ile Taksim - 4. Levent hattına 4 durak eklendi. Şişhane’den başlayan metro hattı 4. Levent’ten sonra Sanayi Mahallesi, İTÜ-Ayazağa ve Atatürk Oto Sanayi duraklarında da hizmet veriyor. Yeni hatların hizmete girmesiyle birlikte bu güzergâhta günlük 220 bin kişinin metroyu kullanması bekleniyor.

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