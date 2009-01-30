Şişhane-Maslak arası 21 dakika...

İstanbul’da, temelleri 1998 yılında atılan, Şişhane-Taksim arasındaki metro hattı ile 4. Levent - Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi arasındaki hat, bugün hizmete açıldı.



1650 metre uzunluğa sahip Taksim-Şişhane hattıyla yolculuk 2,5 dakika sürüyor. Yeni giren hatlarla birlikte Şişhane-Maslak arası 21 dakikaya düştü.



Yeni istasyonlar ile Taksim - 4. Levent hattına 4 durak eklendi. Şişhane’den başlayan metro hattı 4. Levent’ten sonra Sanayi Mahallesi, İTÜ-Ayazağa ve Atatürk Oto Sanayi duraklarında da hizmet veriyor. Yeni hatların hizmete girmesiyle birlikte bu güzergâhta günlük 220 bin kişinin metroyu kullanması bekleniyor.