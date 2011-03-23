Şişeye ceza yok, hoparlöre var!

T24 - PFDK atılan rakı şişesine değil, F.Bahçeliler’in soyunma odasında kırdığı hoparlörlere ceza kesebilir.



Hani bir reklam sloganı vardı, “Burası Türkiye, yok öyle” diye.. Gerçekten de burası Türkiye ve inanılmayacak derecede uç noktaları bir arada yaşatıyor bizlere. Geçtiğimiz cuma Arena’da oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisinden sonraki gelişmeler, gerçekten kulakların inanamayacağı türden gelişmeler. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Hatırlayanlar bilir.. 2. yarıda Volkan Demirel’in kafasını sıyıran bir şişe vardı. Rakı şişesi. Belki de Volkan’ın kafasına gelse çok ciddi bir yaralanma veya daha da ileride bir durumla karşı karşıya kalabilirdi tecrübeli eldiven. Çoğu yorumcu, başta Mustafa Denizli “Bunu atan adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmalı” dedi bu istenmeyen olay için.



Fakat Türkiye Futbol Federasyonu kaynaklarından aldığımız bilgiler, bu olay için caydırıcı hiçbir hukuk kuralının bulunmadığı yönünde. Şöyle anlatalım. Aldığımız bilgi esasında çok basit:





‘BU 1000. ŞİŞE’



“Atılan şişe, sahadaki herhangi birine çarpsa ve yaralasa, ceza verilebilir. Çünkü bununla ilgili geriye dönük yüzlerce olay var. Bu şişe belki de sahaya atılan bininci şişe!”



Evet, şaka değil gerçek! Şişe Volkan’a çarpmadığı için hiçbir ceza çıkmayabilir. Bunun sebebi ise Türkiye Futbol Federasyonu değil, Disiplin Kurulu.. Çünkü disiplin talimatındaki açıklar, bugüne kadar atılan yaklaşık bin şişeyi de cezasız bıraktığı için, çifte standart uygulamama adına ‘çarpmayan’ şişeye ceza veremiyor.



Unutmadan, şunu da belirtelim.. G.Saray ‘Sahaya atılan yabancı maddeler ve kötü tezahürattan’ PFDK’ya sevkedildi. Fakat atılan rakı şişesi, ‘özel’ olarak ceza almayacak. Eğer bir kapama gelirse bu, G.Saray’ın daha önce aldığı ihtarlar sebebiyle olacak.







‘ARENA’YA ZARAR VERMEK’



Şimdi işin diğer ‘komik’ tarafına geçelim. Maçtan 15 dakika önce F.Bahçe soyunma odasında yaşanan, G.Saray marşı skandalı ve sonrasında yaşananlar, sarı-lacivertlilerin başını ağrıtacak.



Taktik konuşması sırasında kimsenin birbirini duyamamasına sebep olan ve ‘Re re re, ra ra ra’ G.Saray marşı çalan 8 hoparlörü parçalayan F.Bahçe de sırf bu sebepten dolayı PFDK’ya sevkedildi. Gerekçe olarak da ‘Türk Telekom Arena’ya zarar vermek’ gösterildi.

PFDK’dan ne karar çıkar bilinmez ama disiplin talimatlarımızın yetersiz olduğu ve şiddet yasasıyla yeniden şekillenmesi gerektiği bir gerçek. Artık top PFDK’da... Bakalım, yeni bir Aziz Nesin hikâyesine imza atacaklar mı?





Marş skandalı



F.Bahçe Asbaşkanı Murat Özaydınlı, maçın başlamasına yarım saat kala F.Bahçe soyunma odasında yaşananları şöyle anlattı:



“Aykut Kocaman tam maç konuşmasını yapacağı sırada tavana monte edilmiş hoparlörler bangır bangır G.Saray marşı çalmaya başladı.. Kocaman sesini bile duyuramadı.. Görevli aradık, bulamadık.. Şeref Tribünü’ne çıkıp temsilciyi buldum.. ‘Gel sana ne dinleteceğim bak’ dedim.. Temsilci de marşı ve volümü görünce şoke oldu.. Ve raporuna yazdı sanıyorum.. 7-8 dakika süren marş eziyeti, bizim 8 tane hoparlörü sökmemizle sona erdi.. Ben böyle bir şeyi hayatımda ilk defa gördüm..”





Fener’den tepki



Kanaltürk‘teki Son Kale programında masaya yatırılan marş olayı, tartışılırken “F.Bahçe’de zaten G.Saraylı futbolcular var.. Onlar rahatsız olmaz.. Güzel güzel marşı dinlemişlerdir” yorumunda bulundu ve programın yorumcusu Ercan Saatçi ile aralarında tartışma çıktı.. F.Bahçe’nin taraftar siteleri, bu yoruma büyük tepki gösterdiler..





Allah muhafaza!



“G.SARAYLILAR’IN bizim soyunma odasında, üstelik maç konuşması yapılırken bangır bangır G.Saray marşı çalması doğru bir iş değil.. Fanatizm barındıran her hareketi kınıyorum.. Ama daha da beteri var, millet sahaya rakı şişesi atıyor.. Volkan’ın kafasına isabet etse çocuk gitti, beyin kanaması geçirir.. Allah muhafaza! Şişe hızlanıp, döne döne geliyor.. Rakı kadehleriyle tribünde rakı içenler var.. Bu fanatizm, bu eğitimsizlik devam ettiği müddetçe sahalardaki şiddeti kimse engelleyemez.. Bu durum benim taraftarım için de geçerli, diğerleri için de.. Öyle bir noktaya gelmişiz ki, yarın çok daha büyük hayretler içinde kalabiliriz.. Allah beterinden saklasın!”





TS VE BJK DE PFDK’DA



Geçen haftadan darbeyi sadece G.Saray ve F.Bahçe yemeyecek.. TFF Hukuk Kurulu; bu iki kulüp haricinde Beşiktaş ve Trabzonspor’u da PFDK’ya sevk etti. Kurul, Beşiktaş’ı Kayserispor maçında kötü tezahürat ve sahaya yabancı madde atmaktan, Trabzonspor’u ise G.Birliği deplasmanında devre arasında rakibe kötü söz söylemek ve çıkan tartışmalar nedeniyle PFDK’ya gönderdi.







