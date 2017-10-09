Şişecam işçisi: Bir gün yataktan işsiz kalkmamak için...

Şişecam firması Lüleburgaz'da bulunan Kırklareli Cam'da fırın kapatıldığı gerekçesiyle işten çıkarımlara başladı. Kristal-İş Sendikası genel merkez yöneticilerinin "işçi kıyımını" durdurmak yerine, "kıyımı muhalif işçileri temizlemek için kullandığına" dikkat çeken cam işçiler, sendikacılara tepkili. "Bir gün yatağımızdan kalktığımızda biz de aranabilir, işten atılabiliriz. Bu nedenle ya işten atılan arkadaşlarımızın mücadelesini sahipleneceğiz ya da hep beraber kaybedeceğiz" diyen işçiler eylemde.

Ecrensel'de yer alan haber aynen şöyle:

Şişecam patronunun Lüleburgaz’da bulunan Kırklareli Cam’da fırın kapatma bahanesiyle başlattığı işçi kıyımına karşı mücadele sürüyor. Sendikacılar yapmazsa bile kendilerinin birlik olarak kıyıma karşı harekete geçmek gerektiğine dikkat çeken işçiler, “Bir gün yatağımızdan kalktığımızda biz de aranabilir, işten atılabiliriz” uyarısında bulundu. İşçiler, başta cam işçileri olmak üzere tüm işçi ve emekçileri Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla bugün saat 17.30’da Kongre Meydanı’nda işten atmalara karşı yapılacak eyleme katılmaya çağırdı.

"Genel merkez göevini yapsın"

Kırklareli Cam’da yaşanan işçi kıyımına karşı aynı ilçede bulunan Trakya Cam ve Otocam’da tepkinin büyük olduğuna dikkat çeken bir Şişecam işçisi, “Öncelikle patronun gerekçeleri asılsız. Burada fırın kapatıyor, ama Eskişehir’de yeni fırın açıyor. Avrupa’nın birincisi haline gelmiş bir firmadan bahsediyoruz. Bunu yapan da bu işçiler. Diğer yandan atılan işçilerin tamamına yakını muhalif işçiler. Dolayısıyla Trakya Cam ve Otocam işçileri işten atma saldırısının kendi fabrikalarına da yöneleceğinin farkındalar. Bu nedenle direnişi ve eylemi sonuna kadar destekliyorlar” dedi.

İşçi kıyımının yaşandığı Kırklareli Cam’da da baskıların artırıldığına dikkat çeken işçi, devam etti:

“İşten atmaların devam edeceği, bir fırının daha kapatılacağı söylentileriyle insanları sindirmeye çalışıyorlar. Ama bastırma sindirme politikası artık etkili olmuyor. Örneğin dün akşamki (önceki gün) yürüyüş planlı değildi, kendiliğinden gelişti ama yüzlerce insanın katıldı.”

Bir başka Şişecam işçisi de tüm işçilerin sendika genel merkezinin duruma müdahil olmasını istediğini belirterek “Ama ortada sadece Kristal-İş Trakya Şube Başkanı var. Ne genel merkez yöneticileri geliyor ne de şube yöneticileri. Şube Başkanı yalnız bırakılmış. O da benim yetkim yok diyor, genel merkeze paslıyor. Ama ne gelen var ne giden. Biz sendika merkezinin yardımcı olmasını, destek olmasını istiyoruz” diye konuştu. Bir başka işçi, “Destek olmasını istiyoruz” sözüne itiraz etti:

“Biz genel merkezden gelsin bizi savunsun istiyoruz, görevi bu zaten. İşçinin hakkını savunmaktan başka bir işi yok ki. Burada bir mücadele varsa ya gelip bunu sahiplenecek ya da koltuğu bırakıp gidecek.”

İşçilere çağrı

Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla işçi kıyımına karşı bugün saat 17.30’da Kongre Meydanı’nda eylem yapılacağı bilgisini veren bir işçi, “Ne olursa olsun bu eylemin arkasındayız. Sendikacılar da gerçekten işçinin yanındaysa fabrikalarda vardiyadan çıkan herkesi servislerle meydana çeker eyleme katar. Artık karnımız lafa tok” dedi.

endikacılar yapmasa bile işçiler olarak birlik olup bu mücadeleyi sahiplenmeleri gerektiğini dile getiren işçi, devam etti: “Ortada bir ekmek var. Cam işçisinin ekmeği. Ya hep beraber bu ekmeği alacağız, ya da acımızdan öleceğiz. Kırklareli Cam’dan işten atıldı, ama bu hepimizin kapısını çalacak. Bir gün yatağımızdan kalktığımızda aranacağız. Bunu bilerek bu gerçeğin farkında olarak ya hep beraber 92 arkadaşımızın mücadelesine sarılacağız, ya da hep beraber kaybedeceğiz başka da çare yok.”

"İşçiler birlik ve beraberlikle kazanır"

Emek Partisi Lüleburgaz İlçe Örgütü, yaptığı açıklamayla herkesi bugün yapılacak eyleme katılmaya çağırdı. Şişecam patronunun fırının kapanmasını bahane ederek, onlarca cam işçisini işten attığı hatırlatılan açıklamada şöyle dendi:

“İşin kötü ve kabul edilemez yanı, işçilerin örgütlü olduğu Kristal-İş Sendikası yöneticilerinin de işveren gibi davranıp bu suça ortak olmasıdır. Bu tavır, işçi sınıfına ihanetle eşdeğer bir tavırdır. Herkes de çok iyi bilmektedir ki, 3 bin işçinin çalıştığı üç fabrikada, fazlalık olduğu söylenen 92 işçiyi eritmek, bu işçileri işsiz, ekmeksiz bırakmadan bu soruna çözüm bulmak pekala mümkündür. Kaldı ki işçiler bu sorunun çözümüne dair birçok seçenek sunmuştur. Ancak tüm bu iyi niyetli çabalar görülmezden gelinmiş, sorun bir işçi kıyımına dönüşmüştür.”

İşçi kıyımının, işçilerin ifadesiyle sendika üst yönetimine muhalif işçilerin tasfiyesi harekatına dönüştüğüne dikkat çekilen açıklama, şöyle devam etti: “İşçiler, muhalefet delege listesiyle işten atılan işçilerin listesinin, neredeyse birebir örtüştüğünü, bazı bölümlerde ise, muhalif listedeki tüm iççilerin atıldığını söylemektedirler. Sendikacıların, Kristal-İş’in mücadeleci geleneğini karalamaya hakları yoktur. Sendika yönetiminin bu tavrını değiştirmesi, işçilerin önüne geçip mücadeleyi büyütmesi, hiçbir işçinin burnu kanamadan, Şişecam’ın bu saldırısını püskürtmesi gerekir. Bir işçi sendikasına yakışan budur. İşten atılan cam işçilerinin yanındayız” denilen açıklamada. İşçileri ancak birlik ve beraberlik içinde kalarak bu mücadeleyi kazanabileceği bildirildi. Açıklamada, tüm işçi ve emekçilere Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu’nun yapacağı eyleme katılma çağrısı yapıldı.