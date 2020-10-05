Şişecam'da birleşme operasyonu tamamlandı; borsada gong yeni şirket için çaldı

Tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştiren Şişecam’ın Borsa İstanbul’da işlem gören tek şirketi 5 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. oldu. Pazartesi günü Borsa İstanbul’da gong Şişecam için çaldı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın birlikte çaldıkları gongla seans açıldı.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, gong töreni sonrasında yaptığı açıklamada, dünyada cam ev eşyasında en büyük üç, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasında yer alan Şişecam’ın dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında ise dünya lideri olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemiz sermaye piyasalarının en büyük birleşme işlemini örnek alınacak bir başarıyla tamamladık. Şişecam yüzde 49 ile Türkiye’nin halka açıklık oranı en yüksek sınai şirketi oldu. Uluslararası çapta da niteliksel açıdan benzerlerine çok az rastlanabilecek bu süreçteki koşulsuz destekleri için hissedarlarımıza, değerli katkılarıyla bu başarıyı mümkün kılan çalışanlarımıza, Şişecam’a duydukları güven ve bağlılıklarından dolayı müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Paydaşlarımızdan aldığımız büyük güçle iddialı küresel hedeflerimiz doğrultusunda daha da hızlı adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Birleşmenin tarihçesi

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin ana iştirakleri konumundaki Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.’yi devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin çalışmalar 30 Ocak 2020 tarihinde başlatılırken, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan resmi başvuru 23 Temmuz 2020 tarihinde onaylandı. 26-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında da söz konusu ana iştiraklerin Şişecam bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi kabul edildi. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme işlemine ilişkin tescil işlemleri ise 30 Eylül 2020 tarihinde tamamlandı.

Tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştiren Şişecam’ın Borsa İstanbul’da işlem gören tek şirketi ise 5 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. oldu.