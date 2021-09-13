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Ekonomi

Şişecam'dan 4 milyar liralık iki yeni float hattı yatırımı

13 Eylül 2021 16:47

Şişecam, mimari camlar ve otomotiv cam ihtiyaçlarına yönelik 4 milyar lirayı aşan iki yeni float hattı yatırımı yapacak.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman, Ankara'da Polatlı fabrikası yeni üretim hattı açılış töreninde toplamda 4 milyar TL'yi aşan iki yeni yatırım yapacaklarını duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Şişecam'ın Türkiye'de hızla yükselen cam talebini karşılama ve tüm  paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda  mimari camlar ve otomotiv cam ihtiyaçlarına yönelik 4 milyar lirayı  aşan iki yeni float hattı yatırımı yapılmasına karar verilmiş olup, bu  yatırımlar ile Türkiye'deki mevcut yıllık float üretim kapasitesinin yüzde 30 oranında artırılarak 2,6 milyon tona yükseltilmesi  hedeflenmektedir. Gerçekleştirilecek günlük 1.200 ton kapasiteli  mimari cam float hattı yeni yeşil saha yatırımının, hızlı bir ivme ile  artan düzcam talebinin karşılanması amacıyla, 24 ay içerisinde devreye  alınması hedeflenmektedir." dendi.

 
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