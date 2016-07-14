Şişani'nin ölümü doğrulandı



IŞİD'e yakın bir haber portalı olarak nitelendirilen Amak'ta Ömer Şişani'nin Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki Şarkat‘ta askerlerle girilen bir çatışmada öldüğü bildirildi. Irak ordusu aylardır IŞİD'in kontrolünde bulunan Musul'u geri almak için operasyonlar düzenliyor.

Şişani'nin daha önce de birkaç kez öldüğü iddia edilmişti. ABD Savunma Bakanlığı da geçen mart ayında IŞİD'in önde gelen liderlerinden Şişani'nin bir hava saldırısı esnasında öldüğünü duyurmuştu. Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şişani’nin 4 Mart’taki saldırının ardından Rakka’da bir hastaneye kaldırıldığını ve tedavi edildiğini bildirmişti.

Başına 5 milyon dolar ödül

ABD Savunma Bakanlığı Şişani'nin başına 5 milyon dolar ödül koymuştu. Şişani, Sovyetler Birliği kontrolündeki Gürcistan'da doğdu. Çeçenistan‘da Ruslara karşı savaştığı için 'Çeçen Ömer' olarak biliniyor. Şişani, Arapça'da 'Çeçen' anlamına geliyor.

Bir süre Gürcistan güvenlik güçlerine de katılan Şişani daha sonra Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in yabancı savaşçılardan sorumlu örgüt üyesi olarak ortaya çıkmış ve kısa sürede terör örgütünün önde gelen komutanlarından biri olmuştu.