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Sis, Edirne'de etkili oldu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

04 Ocak 2018 14:56

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Edirne, dün gece yarısından itibaren sisin etkisi altına girdi. Sabah saatlerinde yağmur yağışı ile birlikte görüş mesafesi yer yer 50  metreye kadar düşünce, araç sürücüleri, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sis ve beraberindeki hafif yağmur yağışı nedeniyle hasarlı trafik kazaları yaşandı.
Kentin belirli noklarında önlem alan polis ekipleri, sisli havada sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Mimar Sinan\'ın \'Ustalık eserim\' dediği tarihi Selimiye Camii de gözden kayboldu. Meteoroleji yetkilileri sisli havanın akşam saatlerine kadar etkili olacağını söyledi.

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