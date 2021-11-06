Sis deniz ulaşımını vurdu; İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara bölgesinde etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.



İptal edilen seferler şu şekilde;

İDO seferleri

08.30: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08.30: Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

08.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)