Sis bölgeye hayat veriyor

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş ilçesindeki Kasaba, Dirgenler ve Karadağ mahallelerine sis hayat veriyor. Ekim- mart döneminde etkili olan sis dolayısıyla hava sıcaklığının 4- 5 derece arttığı bölgede sera üreticileri don olayı ile karşılaşmıyor, Bölgede yaklaşık 7 bin dönümlük alanda sera üretimi yapılıyor.

Kaş\'a bağlı Kasaba, Dirgenler ve Karadağ mahallelerinin bulunduğu alan yaklaşık 40 bin dekarlık bir ova. Denizden yaklaşık 250 metre yüksekliğinde, dört tarafı dağlarla çevrili çanak biçimindeki bu ovayı ekim ayı sonlarından mart sonuna kadar yoğun sis kaplıyor. Sis saat 23.00\'te başlayıp, ertesi gün saat 11.00\'e kadar etkili oluyor.

GÖÇ EDEN AİLELER DÖNÜP SERACILIĞA BAŞLADI

Bölgede tarla tarımının gerilemesi ardından göç görülürken, sisin olduğu dönemlerde don olayı olmaması ve sis dolayısıyla hava sıcaklığının en az 4- 5 derece arttığı tespit edildi. Sisin etkilerinin anlaşılması sonrası göç eden birçok aile dönerek seracılığa yöneldi. Kasaba, Dirgenler ve Karadağ mahallelerinde son 5- 6 yılda yaklaşık 7 bin dönüm sera kuruldu.

BÖLGENİN EN KALİTELİ KAPYASI ÜRETİLİYOR

Bölgedeki seralardan yılda iki ürün alınıyor. Bölge yazın da serin olduğu için bu dönemde de üretim yapılabiliyor. Sisin oluşturduğu nem sayesinde bölgenin en kaliteli kapya biberi bu bölgede üretiliyor. Kapya biberin yanında seralarda marul üretimi de yapılıyor. Domates üretimi ise daha çok yaz döneminde gerçekleştiriliyor. Bölgedeki tek olumsuzluk ise sis kalkmadan 4- 5 gün sürerse bitkide pas oluşabiliyor.

\'DON OLAYI GÖRÜLMÜYOR\'

Bölgede seracı Muzaffer Karaca, \"Başka yerlerde bu sisten korkuyorlar. Ama biz bu sisin gelmesini bekliyoruz. Bu sis sayesinde seralarımızda don olayı görülmüyor. Seracılığımızı bu şekilde devam ettiriyoruz\" dedi.

Seracı Engin Özdemir, \"Sis olduğu zaman bölgemizde hava sıcaklığı gece 4- 5 derece artıyor. Bu sayede biz bölgede sebzelerimizi don olmadan yetiştirebiliyoruz. Bundan dolayı bölgemizde son yıllarda seracılıkta yoğun artış var\" diye konuştu.

\'ÜRÜNLER DONDAN ZARAR GÖRMÜYOR\'

Bölgede zirai ilaç bayiliği ve üretim yapan Soner Külür de şöyle dedi:

\"Kasaba, Dirgenler, Karadağ bölgesi yaklaşık 6-7 bin kapalı sera alanına sahip. Coğrafi konum olarak bu bölgemizde sis eksik olmuyor. Ekim ayından marta kadar saat 23.00\'ten ertesi gün saat 11.00\'e kadar sürmektedir. Bu özellikle biber yetiştiriciliğinde don olayına karşı fayda sağlıyor. Çiftçilerimiz bu bölgeye sera üretimi için yoğun talep gösteriyor. Geceleri don olmadığı için kış aylarında yetiştirdiğimiz ürünler zarar görmüyor.\"



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