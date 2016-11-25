Şirvan'daki madende 10 cenazeye ulaşıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyündeki bakır madeninde 17 Kasım'da meydana gelen göçük sonrasında toprak altında kalan işçilerden ikisinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toprak altında kalan 16 işçiden 10'unun cesedine ulaşılmış oldu. 6 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

DHA'da yer alan habere göre, cuma günü akşam saatlerinde eğitimli köpekler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Köpeklerin tepki verdiği noktada çalışmalar yoğunlaştırıldı. İş makineleri ile yapılan çalışmalarda işçilerden birinin cesedi çıkarılırken, diğerinin cesedinin çıkarılması için yapılan çalışmalar sürüyor.