Şirvan'a bayram müjdesi

Trafik kazası sonucu felç olan Şirvan için bayram öncesi müjde Kıbrıs’tan geldi. Ayrıldığı eşinden tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olup Şirvan’a hayat vermek isteyen anneye Dr. Tekin haber verdi: ‘Bizde yapabilirsiniz yasal engel yok.”



Dokuz yaşındaki Şirvan Duran’ın tüm hayalleri bir omobilin çarpması sonucu tuz buz oldu. Koşup oynayacağı yaşta felç olan Şirvan, yatağa bağlı solunumu cihazının desteğiyle hayata tutundu. Anne Funda Bilge ise kaderine boyun eğmeden küçük kızını yeniden yürüyebilme umudunu yitirmedi.



Kızının yeniden adım attığını görebilmek için her yolu deniyor. Doktorların ilik ya da kök hücre nakliyle felci yenme ihtimali bulunduğunu söylemesi üzerine anne Bilge tek çocuğu için yeni bir kardeş yapmayı kabul etti.



Ancak bu kez karşısına eşi Cengiz Duran’dan boşanmış olması engeli çıktı. Bunun üzerine eşinden tüp bebek yoluyla Şirvan’a bir kardeş dünyaya getirmeyi kabul etti. Ancak yasalar evli olmayan çiftin Türkiye’de tüp bebek yapmasına engel. Diyanet de bunun tıbben mümkün olmayacağı yönünde görüş bildirdi.



Bayrama umutları kırgın giren Funda Bilge’ye müjdeli haber Kıbrıs’tan geldi. Kıbrıs Ortadoğu ve Balkanlar Tüp Bebek Merkezi Direktörü Opr. Dr. Halil İbrahim Tekin, eğer Şirvan’ın anne ve babası isterse nikah kıymadan doku uyumlu bir kardeşi dünyaya getirmek için KKTC’de tüp bebek tedavisi yapabileceklerini söyledi.



Hiçbir ücret talep etmedi



Anne baba ayrılmış da olsa çocuklarının hayatı için önemli bir karar aldıklarını belirten Opr. Dr. Tekin, “Bir çocuğun hayatı söz konusu olduğu için biz de yardım etmek istiyoruz” dedi.



Opr. Dr. Tekin, “Sonuçta, anneden alınan yumurta ile babadan alınan sperm laboratuvar ortamında bir araya getirilecek. Kıbrıs’ta yasal prosedürler uygun olduğu için, bize başvururlarsa eğer hiç ücret almadan kendilerine tüp bebek yöntemi uygulamaya hazırız. Umarım, Şirvan dünyaya gelen kardeşi sayesinde yeniden sağlığına kavuşur ve yürümeye başlar” diye konuştu.



Uygun kardeş seçilecek



Nakil için iliği uyumlu kardeşin dünyaya gelmesi gerektiğine de dikkat çeken Opr. Dr. Tekin şunları söyledi: “PGT, tüp bebek uygulaması sırasında, embriyoların genetik testi yapılarak, sadece sağlıklı ve uygun olanların seçilip anneye transfer edilmesi işlemidir. Anneden alınan yumurta ve babadan alınan sperm laboratuar ortamında bir araya getirilerek embriyon oluşturulacak. Embriyonlara 3. gün biyopsi işlemi uygulanacak. Sağlıklı ve Şirvan’a uygun embriyo anne karnına yerleştirilir.”



Almanya’dan da davet var



Anne Funda Bilge, Kıbrıs’tan gelen bu haber üzerine bayrama mutlu girdiklerini belirterek şunları söyledi: “İlikten kök hücre nakli yapacak bir merkezden, konunun inceleneceğine dair bir yanıt aldık. Olumlu baktılar. 400 - 500 bin dolar civarında bir tedavi masrafı var. Kalça ekleminden alınacak ilik, laboratuvar ortamında ayrıştırılarak Şirvan’a enjekte edilecek. Oradaki süreç tıkanırsa KKTC’den gelen bu teklifi seve seve kabul edebilirim.”





