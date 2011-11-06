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Sırtındaki bombayla ‘adres’ sordu

Bomba kuryesi H.B. Güney Ekspresi’ne binmek için geldiği garda güvenlik görevlisiyle sohbet edip adres sorarken görüntülendi

06 Kasım 2011 02:00



 T24-  Bomba kuryesi H.B. Güney Ekspresi’ne binmek için istasyona geldi. Sakin bir görüntü vermek için bir süre gar içinde dolaştıktan sonra bir özel güvenlik görevlisiyle sohbet dahi etti



Ankara’da eylemde kullanılmak üzere Diyarbakır’dan aldığı bombayı Güney Ekspresi’ne binerek başkente getirmeye çalışırken Kırıkkale’de yakalanarak tutuklanan H.B.’nin Diyarbakır Garı’ndaki görüntüleri ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre, H.B.’nin, son derece sakin halde garda dolaştığı ve kendisini Ankara’ya getirecek trene binmek için hazırlık yaptığı, içinde bomba düzeneği ele geçirilen sırt çantasını omzunda taşıdığı görüldü. Polis H.B.’nin Diyarbakır Garı’ndaki görüntüleri üzerinde inceleme başlattı.


Güvenlik görevlisiyle sohbet


Patlayıcı düzeneğinin ele geçirilmesinin hemen ardından Diyarbakır’da başlatılan araştırmalarda, bomba kuryesi H.B.’nin, 19 Eylül günü saat 11.50 sıralarında garda bekleyen Güney Ekspresi’ne binmek için istasyona geldiği ve şüphe çekmemek için son derece sakin bir görüntü verdiği tespit edildi.


Zanlı H.B.’nin, bir süre gar içinde dolaştığı ve bir özel güvenlik görevlisiyle sohbet ettiği saptandı. Gardaki güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde, Kırıkkale’de yakalanan H.B.’nin içinde patlayıcı madde bulunan sırt çantasını omzunda taşıdığı belirlendi. Milliyet’in ulaştığı görüntülerin, soruştuma dosyasına konulduğu öğrenildi.


Ankara Garı’nda karşılanması beklenen H.B.’nin Kırıkkale’de yakalanmasının ardından aynı olayla ilgili olarak Başkent’te iki hafta önce ayrı bir operasyon daha gerçekleştirilmişti. Bu operasyonda Diyarbakır’da gözaltına alınan 7 kişiden dördü tutuklanmıştı.
 

Tutuklanan zanlıların, Kumrular Caddesi’ndeki patlamanın gerçekleştiği gün Ankara’da oldukları ve Diyarbakır’dan Güney Ekspresi’yle Başkent’e gelen kurye H.B.’yi karşılamak amacıyla Ankarü Garı’nda bulundukları tespit edilmişti. Patlamanın ardından kayıplara karışan zanlıların peşine düşen polis, şüphelileri Diyarbakır’da yakalayıp Ankara’ya getirmişti.


Bu operasyonun ikinci aşamasında ise F.Y. adlı bir zanlı daha gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen F.Y.’nin H.B. ile bağlantısının olduğu belirlendi.


Fehman ve Hacı Turman


F.Y.’nin, PKK’nın canlı bomba ve silahlı saldırı eylemlerinin talimatını verdiği belirtilen Doktor Bahoz kod adlı Suriye uyruklu Fehman Hüseyin’nin, saldırılar için eylemci görevlendirme emirlerini verdiği Doktor kod adlı Hacı Turman ile bağlantısı tespit edildi.

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