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Dünya

Sırtına kupa çektirdi, delik deşik oldu!

Uzmanlar, bardak çekme uygulamasının her seferinde farklı noktalara yapılması konusunda uyardı

24 Haziran 2016 21:31

Çin'de yaşayan 63 yaşındaki Li Lin isimli adam 1 aydır aynı yerde sırtına bardak çektirince, vücudunda 7 delik açıldı.

Çin'de yaşayan 63 yaşındaki Li Lin isimli adama bardak çektirmenin donmuş omzuna iyi geleceğini söylediler. Bir ay süren seansların her birinde bardaklar aynı yerlere yerleştirildi. Son 10 günde bardakların yerlerinde kabarcıklar oluşmaya başladı.

 

Ateşi yükseldi, hastaneye koştu

 

Li tedaviye son vermek yerine eşinden sırtına yağ ile masaj yapmasını istedi. Gittiği son seanstan dönerken kendini kötü hisseden ve ateşi yükselen adam hemen hastaneye koştu. 

Xie Liang isimli doktor, Li'nin acil servise geldiğinde 37.7 derece ateşi olduğunu ve sırtının tamamen şiş olduğunu bildirdi. Muayenenin sonucunda ise vücudunda bakteriyel enfeksiyon bulundu.

Kan zehirlenmesi tehlikesi

 

Doktorlar eğer hemen hastaneye gelmeyip bardak çektirmeye devam etseydi kan zehirlenmesiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Hayati tehlikesi olmayan Li'nin yok ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Uzmanlar, bardak çekme uygulamasının ciltte yanığa ve enfeksiyona neden olduğu için bardakların her seferinde farklı noktalara yerleştirilmesi konusunda uyardı.

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