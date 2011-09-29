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Dünya

Sirte'de şiddetli çarpışmalar devam ediyor TRABLUS (A.A)

29 Eylül 2011 14:34

-Sirte'de şiddetli çarpışmalar devam ediyor TRABLUS (A.A) - 29.09.2011 - Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte'nin büyük bölümü muhalif askerlerin eline geçti. Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) güçleri, Sirte'nin küçük bir kısmını kontrol altında tutan Kaddafi birliklerinin üzerine bomba yağdırıyor. UGK'nın askeri yetkilileri, Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte'yi alabilmek için yeni bir cephe daha açtı. Anadolu Ajansı ekipleri Bingazi yolu üzerinde açılan cephedeki sıcak anlara tanıklık etti. Sirte'nin yaklaşık 2 kilometre dışındaki cepheden UGK askerleri tank, roketatar ve füzelerle şehri dövdü. Rutin hazırlıklarını yapan UGK askerleri, mermileri namluya hep bir ağızdan tekbir getirerek yerleştiriyor ardından namlular hedefe kilitlendikten sonra da bombardıman başlıyor. Peş peşe yapılan saldırılardan sonra Sirte'den gün boyu kara bulutlar yükseldi.  Öte yandan karadan yapılan bombardımana NATO'ya bağlı uçaklar da destek verdi. Saatler süren bombalamada Sirte'de onlarca ev tahrip oldu. UGK askerlerinin gün boyu yaptığı saldırılara Kaddafi birliklerinin sadece üç kez karşılık verdiği öğrenildi. Kaddafi'ye bağlı birlikleri Sirte'nin küçük bir bölümüne sıkıştırdıklarını belirten UGK askerlerinden Hasan Dau, ''Sirte'nin üçte ikisini kontrol altına aldık. Paralı askerler, sivil vatandaşları kalkan olarak kullanıyor'' dedi. Tankçı Kerim El Abdullah, Kaddafi'nin başka ülkelerden getirdiği paralı askerlerin evlerini hedef aldıklarını belirtirken, Muhammed Tarhun ise ''Kaddafi'nin aldığı silahlarla şimdi kendisini vuruyoruz'' diye konuştu. Bu arada Kaddafi'ye bağlı askerlerin boşalttığı mahallelerde yaşayanlar hızla Sirte'den ayrılıyor. Canlarını kurtarmanın derdine düşerek araçlarına sadece yataklarını ve birkaç parça eşyalarını yerleştiren on binlerce Sirteli, Trablus'a doğru yol alıyor. Sirteliler yaşadıkları yerden kaçarken karşı istikametten gelen cephane dolu tırlar da Sirte'ye doğru yol alıyor.

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