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Dünya

Sirte'de yakıt deposu infilak etti: 100'den fazla ölü TRABLUS (A.A)

25 Ekim 2011 14:23

-Sirte'de yakıt deposu infilak etti: 100'den fazla ölü TRABLUS (A.A) - 25.10.2011 - Sirte'de bir yakıt deposunda dün akşam meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin öldüğü, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi komutanı Leith Muhammed, bir patlamanın olduğunu ve büyük bir yangın çıktığını, 100'den fazla kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını belirtti. Muhammed, patlamanın, onlarca insanın yakıt deposu yakınlarında araçlarına yakıt doldurmak için kuyrukta beklerken meydana geldiğini söyledi. Komutan, yangının halen devam ettiğini kaydetti.

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