-SİRTE'DE PATLAMA SİRTE (A.A) - 27.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin doğduğu kent olan Sirte'de patlamalar meydana geldiği bildirildi. Bölgedeki Reuters muhabiri ve görgü tanıkları, Sirte'de iki patlama sesinin duyulduğunu ancak patlamaların kent merkezi ya da kent dışında olup olmadığının belirlenmediğini bildirdi. Reuters muhabiri patlamalardan önce 20 askeri aracın bulunduğu bir konvoyun Sirte'den ayrıldığını ve Trablus'a doğru hareket ettiğini söyledi. Görgü tanıkları, başkent Trablus'ta da en az altı patlamanın meydana geldiğini bildirdi. Patlamalardan sonra kentte uçaksavar sesleri duyulduğu belirtildi. -FRANSIZ UÇAKLARI, TANKLARI BOMBALADI Fransız savaş uçaklarının, Libya'nın Misrata ve Zintan bölgelerine düzenlediği hava operasyonları bugün de devam etti. Fransız Genelkurmay Başkanlığı, savaş uçaklarının Libya ordusuna ait tanklar ve cephaneliklerde büyük tahribata yol açtığını açıkladı. -MUHALİFLER, ARAÇLARI TAHRİP ETTİ Libya'nın Brega kentinde de kontrolü ele geçiren muhalifler, çatışmalarda Kaddafi'ye bağlı birliklere ait çok sayıda aracı tahrip etti. Koalisyon güçlerinin verdiği destekle Muammer Kaddafi'nin doğduğu Sirte kentine doğru ilerleyen muhalifler, kendileri açısından stratejik öneme sahip Ecdebiye'nin ardından petrol kenti Brega'yı da ele geçirdi. Kentlerinden Kaddafi'ye bağlı askerleri çıkarmanın sevincini yaşayan muhalifler, kutlamalarına devam ediyor. Kaddafi askerleriyle muhalif güçler arasında günlerdir süren çatışmalarda her iki tarafın da büyük zayiat verdiğini bildiren bir muhalif sözcü, kendileri açısından önemli bir sorunun olmadığını Libya'da istikrar sağlanıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Çatışmalar sırasında Kaddafi'ye bağlı birliklere ait çok sayıda araç ve mühimmatı da tahrip eden muhalifler, Ecdebiye-Brega karayolu boyunca görülen araçların başında vatandaşlarla beraber hatıra fotoğrafı çektiriyor. Adeta demir yığınına dönen tank ve benzeri savaş araçlarıyla kamyon ve pikaplarda patlamamış çok sayıda mühimmat bulunuyor. Çatışmalar süresince Ecdebiye ve Brega'da kalan bazı kişiler de hurdaya dönen araç parçalarını kendi araçlarına yükleyerek, satmaya götürüyor. Çatışmaların ardından elektrik ve su verilemeyen Ecdebiye ve Brega kentlerinde yaşamaya devam edenler de özellikle insani yardıma ihtiyaçları olduğunu ifade ettiler.