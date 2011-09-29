-Sirte'de havaalanının kontrolü sağlandı ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Libya'da geçici yönetime bağlı güçlerin, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin son kalelerinden Sirte'deki havaalanının kontrolünü sağladığı bildirildi. El Cezire'nin haberine göre, Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) bağlı güçler yoğun çatışmaların ardından havaalanının denetimini sağladı. Bölgedeki El Cezire muhabiri, havaalanının çok stratejik bir nokta olduğunu kaydederek, muhalif güçlerinin NATO'dan da destek aldığını söyledi. Muhalif güçleri, Kaddafi'nin doğum yeri Sirte'yi iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor, ancak Kaddafi güçlerinin direnişi nedeniyle kenti henüz alamadı.