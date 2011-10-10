-Sirte'de çember daralıyor SİRTE (A.A) - 10.10.2011 - Ulusal Geçiş Konseyi askerleri(UGK), haftalardır kuşatma altında tuttukları Sirte'nin çevresindeki duvarları ağır silahlarla yıkarak ilk kez tanklarla şehre girdi. Tankların Sirte'ye girdiği anda AA ekibi sıcak cephedeydi. İsyancılar, Kaddafi'nin doğup büyüdüğü Sirte'yi ele geçirmek için şehrin çevresindeki kuşatmayı giderek daraltıyor. Doğudan Bingazili isyancılar, güneyden ve batıdan da Misuratalıların cephe açtığı Sirte'de, onlarca evden siyah duman yükseliyor. Ele geçirdikleri mahallelerdeki sokak çatışmalarında çok kayıp veren muhalifler, Sirte'yi tank, obüs, füze, grand, tov, roketatar, havan gibi ağır silahlarla vuruyor. Sivillerin de kentten çıkmasıyla neredeyse hedef gözetmeksizin ateş açan isyancılar daha çok, hala yeşil bayrakların asılı olduğu binalara ateş ediyor. UGK birliklerinin ateşine en çok maruz kalan yerlerden biri de tepesinde yeşil bayrak asılı bulunan Sirte Meclis binası oldu. Ağır silahların dövdüğü binalardan yoğun siyah dumanlar yükseliyor. Hedefe isabet eden her atıştan sonra isyancı askerler tekbir getirerek sevinç gösterisinde bulunuyorlar. -AA muhaliflerin tanklarla şehre girişinde cephedeydi- Şehrin çevresinde toprak yığınlarıyla oluşturulan siperlerdeki muhalif askerler, vurdukları noktada oluşan hasarı ve kendilerine ateş açan Kaddafi askerlerinin yerlerini dürbünlerle tespit etmeye çalışıyor. Ağır bombardıman altında olan Kaddafi'nin askerleri de fırsat buldukları zamanlarda kanaslarla karşılık veriyor. Sirte'yi çevreleyen ve Muammer Kaddafi'nin yaptırdığı kalın ve yüksek duvar, muhalif tankçıların atışlarıyla yer yer yıkıldı. Şehrin içinde kendilerine güvenli bölge oluşturmak isteyen muhalifler duvarın yıkılan bölgelerinden tanklarla ilk kez şehre girdi. İlk tankın Sirte'ye girişini isyancılar sevinç gösterileriyle karşıladı. -Sokak çatışması yerine ağır silahlarla saldırı- Muhaliflerin güney cephesi sorumlularından Feyiz Abudabus, Sirte'de ele geçirdikleri bölgelerde önce sokak çatışması yaptıklarını bu nedenle son üç gün içinde 35 askeri kaybettiklerini söyledi. Abudabus, ''Kaddafi'nin oğlu Muntasım Sirte'de, Geçtiğimiz gün ele geçirdiğimiz General Salih Kusah bize bunu söyledi. Siviller şehirden çıktıktan sonra uzun menzilli ağır silahlarla saldırıyoruz. Bu hafta geçen haftadan daha yoğun saldırı içindeyiz. Kaddafi'nin paralı askerlerinin cephanesini bitirmek istiyoruz. Şehrin çevresindeki duvarları tanklarla yıkıyoruz. 3-5 güne kalmaz şehri tamamen alırız'' dedi.