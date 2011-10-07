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Dünya

Sirte'de çatışmalar yoğunlaştı SİRTE/TRABLUS (A.A)

07 Ekim 2011 00:55

-Sirte'de çatışmalar yoğunlaştı SİRTE/TRABLUS (A.A) - 06.10.2011 - Libya'da yeni yönetime bağlı güçler, bugün yoğun şekilde bombardıman ettikleri Sirte kentinde, Muammer Kaddafi'ya sadık güçlerle yoğun sokak çatışmalarına giriştiler. Kaddafi rejimini deviren Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) güçleri, ülkenin tamamının kurtarıldığını ilan etmek için başkent Trablus'un 360 km doğusundaki bu sembol kentin düşmesini bekliyor. Ancak Kaddafi yanlılarının büyük direniş gösterdiği kentin özellikle kuzeydoğusunda bugün şiddetli çatışmalar meydana geldi. Öte yandan, Kaddafi yandaşlarının önemli direniş gösterdiği bir başka kent olan Beni Velid'e UGK güçleri büyük taarruza hazırlanıyor. Kaddafi güçlerinin haftalardır direndiği Trablus'un 170 km güneydoğusundaki Bin Velid cephesine doğru bugün UGK'ya bağlı bin kadar savaşçı yüz askeri araçla yola çıktı. Bu operasyonu üstlenen Jado tugayının komutanı Musa Ali Yunus, Kaddafi yanlılarıyla önce teslim olmaları için pazarlık yapacaklarını, taarruz etmeden önce kentte kalan sivillerin çıkmasına çalışacaklarını söyledi. UGK kaynakları, Beni Velid cephesinde UGK'nın 2 bin kadar silahlı gücü bulunduğu, ancak bunların sadece hafif silahlara sahip oldukları, ağır silahların tamamının Sirte'de olduğunu belirttiler.

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