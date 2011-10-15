-Sirte'de çatışmalar şiddetlendi SİRTE (A.A) - 15.10.2011 - Sirte'de Kaddafi'ye bağlı birlikler ile muhaliflerin sokak çatışmasında 10'dan fazla muhalif asker öldü. Kayıpların artması üzerine, sokak çatışmasına ara veren isyancılar, Kaddafi'ye bağlı askerlerin bulunduğu binalara bomba yağdırdı. Kaddafi'nin doğum yeri Sirte'de muhalif askerler, sadece çok küçük bir bölgenin kontrolünü ele geçiremedi. Çok dar bir alanda Sirte'ye tutunmaya çalışan Kaddafi'nin askerleri ile isyancılar arasında şiddetli sokak çatışmaları yaşandı. Sokak çatışmasında Kaddafi'nin keskin nişancılarına hedef olan isyancılar, ambulanslarla cephe gerisindeki ''sağlık noktalarına'' taşındı. Keskin nişancıların kolundan, bacağından, boynundan vurduğu isyancı gençlere ilk müdahale burada yapıldı. Durumu ağır olanlar hemen en yakın hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler ise hemen orada cenaze torbalarına konuldu. -Sokak çatışmasında ağır kayıp- Sokak çatışmasında kolundan yaralanan muhalif askerlerden Hasan Hüseyin, yeni bir sokağa girdiklerini, Kaddafi'nin keskin nişancılarının ateşiyle karşılaştıklarını ve çok sayıda yaralı gördüğünü söyledi. Cephede ölenleri toplamakla görevli Ebubekir Heddet de bir günde 10'dan fazla isyancı gencin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü ve çok sayıda yaralı asker olduğu belirtti. Heddet, Kaddafi'nin yaralanan askerlerinden birisinin de isyancılar tarafından hastaneye kaldırıldığını ifade etti. -Ağır silahlarla saldırı- Muhalif askerlerin cephe sorumluları sokak çatışmasında can kayıplarının artması üzerine öncü askerlerini geri çekti. İsyancılar Kaddafi'ye bağlı askerlerinin bulunduğu binalara tanklar, füzeler, toplarla saldırdı. Muhalif askerlerin cephe sorumluları, Sirte'de bir sokağa sıkışan Kaddafi'ye bağlı birliklerin yoğun top atışlarına fazla dayanamayacağını belirttiler.