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Dünya

Sirte'de "Durum korkunç" SİRTE (A.A)

03 Ekim 2011 13:57

-Sirte'de "Durum korkunç" SİRTE (A.A) - 03.10.2011 - Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilisi Hichem Chadraui, Libya'nın Sirte kentindeki durumun "korkunç" olduğunu söyledi. Sirte'de incelemelerde bulunan Chadraui, AFP'ye yaptığı açıklamada, heyet olarak ziyaret ettikleri bazı hastanelerde oksijen dahi bulunmadığını, jeneratörleri çalıştıracak yakıt kalmadığını belirtti. Ziyaretleri sırasında bulundukları bir hastanenin defalarca kurşunların hedefi olduğunu anlatan Chadraui, bu hastanenin su deposunun daha önce vurulduğunu, dolayısıyla hastaneye suyun tankerlerle ulaştırılmak zorunda olduğunu kaydetti.  Son olarak, muhalif güçlerin, firari lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte'yi tamamen kuşatma altına aldığı bildirilmişti.

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