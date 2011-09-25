Sirte yeniden yoğun saldırı altında

T24 - Libya'da Kaddafi hükümetini deviren Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler, Kaddafi yanlılarının son kalelerinden biri olan Sirte'ye yeniden saldırı başlattı. Konsey'e bağlı güçler dünkü kazanımları ardından geceleyin yeniden bir araya geldi.



Haftalar süren açmaz ardından askerler batı ve doğudan kente girdi. Konsey'e bağlı birlikler bir ara kent merkezine 1 km kadar yaklaştı.



Sirte Kaddafi'nin doğum yeri ancak devrik liderin hala kentte olup olmadığı bilinmiyor. Kent Ulusal Geçiş Konseyi için büyük sembolik öneme sahip.



Kaddafi karşıtı güçlerle birlikte Sirte'de olan BBC muhabiri Alastair Leithead, kentin düşmek üzere olduğunu söylüyor.



Konsey geçtiğimiz günlerde, ülkenin güneyinde stratejik öneme sahip bir dizi vahanın kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.



Beni Velid ve Sirte kentleri hala güçlü bir direniş gösteriyor. Ulusal Geçiş Konseyi, güneydeki vahaların ele geçirilmesi ardından her iki kentten de kaçış güzergahlarının önünü kesmiş olduklarını söylüyor.



Nato, geçici lider kadrosuna verdiği hava desteğinin süresini 90 gün daha uzatma kararı aldı.



Kaddafi muhalifleri, Libya'nın başkent Trablus dahil büyük kısmında kontrolü sağlamış durumda.





