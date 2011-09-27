T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sirte Limanı yakınında çatışma SİRTE (A.A)

27 Eylül 2011 05:44

-Sirte Limanı yakınında çatışma SİRTE (A.A) - 27.09.2011 - Libya'nın Sirte kentindeki limanın yakınında, Libya geçici yönetimi birlikleri ile devrik lider Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler arasında çatışma çıktığı bildirildi. Muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nden (UGK) Mustafa Bin Dardef, konseye bağlı güçlerin Kaddafi'nin doğum yeri ve son kalelerinden Sirte'de limanının kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını belirtti. Dardef, birliklerin Sirte'deki Mahari Oteli'nin kontrolünü ele geçirdiğini de söyledi.  Otelin tam olarak nerede olduğu ve önemi ise henüz bilinmiyor. Kentin kontrolünü sağlamaya çalışan Libya geçici yönetimi birlikleri, kentte önceki günlerde direnişle karşılaşmıştı.  NATO uçakları dün Sirte'deki askeri hedefleri vurmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24