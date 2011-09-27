-Sirte Limanı yakınında çatışma SİRTE (A.A) - 27.09.2011 - Libya'nın Sirte kentindeki limanın yakınında, Libya geçici yönetimi birlikleri ile devrik lider Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler arasında çatışma çıktığı bildirildi. Muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nden (UGK) Mustafa Bin Dardef, konseye bağlı güçlerin Kaddafi'nin doğum yeri ve son kalelerinden Sirte'de limanının kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını belirtti. Dardef, birliklerin Sirte'deki Mahari Oteli'nin kontrolünü ele geçirdiğini de söyledi. Otelin tam olarak nerede olduğu ve önemi ise henüz bilinmiyor. Kentin kontrolünü sağlamaya çalışan Libya geçici yönetimi birlikleri, kentte önceki günlerde direnişle karşılaşmıştı. NATO uçakları dün Sirte'deki askeri hedefleri vurmuştu.