-Sirte Limanı UGK'nın kontrolünde SİRTE (A.A) - 27.09.2011 - Libya'da yeni rejimin savaşçılarının, devrik lider Muammer Kaddafi'nin memleketi ve kalelerinden doğudaki Sirte kentinin limanının kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) askeri sorumlularından, Sirte cephesine konuşlandırılan "Zenten Tugayı"nın komutanı Mustafa Bin Dardef, geceki çatışmalarından ardından şimdi limanı kontrol ettiklerini belirtti. Alai Saidi adlı bir savaşçı da kent merkezine yaklaştıkça sokak çatışmaları olacağını ve buna hazırlandıklarını belirterek, silah arkadaşlarının silahlarını temizleyip yağlayarak yeni çarpışmalara hazırlandıklarını kaydetti. Başkent Trablus'un 360 km doğusundaki 70 bin nüfuslu Sirte kentinin limanının yakınlarında dün akşam, Kaddafi yanlıları ile doğudan ve batıdan ilerleyen UGK savaşçıları arasında çatışmalar başlamıştı.