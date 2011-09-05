-Sirte cephesinde bir Türk NOFİLİYA (A.A) - 05.09.2011 - Libya'da muhaliflerle birlikte 6 aydır Muammer Kaddafi güçlerine karşı savaşanlar arasında, anne tarafından Türk olan Ankara doğumlu Hüsameddin Bin Fayıt da bulunuyor. Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı muhalifler, Kaddafi güçlerinin elinde bulundurduğu Bin Velid ve Sirte kentlerini ele geçirmek için gün sayıyor. Düzensiz birlikler halinde bir araya gelerek aldıkları kısa eğitimin ardından Kaddafi'ye karşı ayaklananlar arasında tankçı olarak mücadele eden Hüsamettin Bin Fayıt da var. Fayıt, Ümmü Hanafis kasabası yakınlarında, bağlı olduğu birliğin bulunduğu kampta yaptığı açıklamada, babasının 70'li yılların sonunda Libya'nın Ankara büyükelçiliğinde görevli olduğunu, kendisinin de bu dönemde Ankara'da dünyaya geldiğini kaydetti. Annesinin Mersinli olduğunu, ilkokulu okuduğu Ankara'da 14 yıl yaşadığını belirten Fayıt, ilk öğrendiği dilin Türkçe olduğunu söyledi. Libya ile Türkiye arasında Osmanlı döneminden kalan derin bir dostluk olduğunu ifade eden Fayıt, "Benim iki vatanım var; hem Türkiye hem de Libya. İki vatanıma da ruhum feda olsun" dedi. Fayıt, cephede arkadaşlarının kendisini Hüsameddin olarak değil, "Türk" adıyla çağırdıklarını belirtti. Libya'da Şubat ayında olayların başladığı andan bu güne kadar yaşadıklarını da anlatan Fayıt, 19 Şubat'tan beri Kaddafi askerlerine ve paralı askerlere karşı savaştıklarını söyledi. Birliklerinin adının Ömer Muhtar olduğunu vurgulayan Fayıt, "Biz kendimize Ömer Muhtar'ı örnek alıyoruz. O atla savaşıyordu, biz torunları olarak tankla savaşıyoruz" dedi. Savaştan önce ne kendisinin ne de arkadaşlarının askeri eğitimi olduğunu anlatan Fayıt, savaş başladıktan sonra yaklaşık 2,5 ay eğitim aldıklarını, eğitimin ardından kendisinin tank kullanmaya başladığını belirtti. Hüsameddin Fayıt, savaşın başında eğitimsizlik nedeniyle çok sayıda kayıp verdiklerini de anlattı. Savaşta tankıyla Brega ve Ras Lanuf'a ilk girenler arasında olduğunu belirten Fayıt, Sirte'nin Kaddafi askerlerinden kısa sürede kurtarılacağını söyledi.