-Sırt çantasında bomba bulunan kişi tutuklandı İZMİR (A.A) - 14.12.2011 - İzmir'in Bornova ilçesinde, sırt çantasında patlatılmaya hazır el yapımı bomba bulunan 17 yaşındaki kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması çerçevesinde Menemen ilçesinde ikamet eden B.G'yi (17), Bornova Mevlana Mahallesi'nde durdurarak üst araması yaptı. B.G'nin sırt çantasında patlatılmaya hazır halde, boru tipi el yapımı bomba ele geçirildi. Patlayıcı incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olarak adlandırılan KCK'nın gençlik kolunda yer aldığı, izinsiz gösterilere katılmak ve molotofkokteyli atmak suçlarından poliste 3 ayrı kaydı bulunduğu ve cezaevinden 25 gün önce tahliye olduğu öğrenilen B.G, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan B.G, tutuklanarak cezaevine konuldu.