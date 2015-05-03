Sırt ağrısı şikâyetiyle doktora gitti, tek böbreği ve iki vajinası olduğunu öğrendi!

İngiltere'de YoutTube fenomeni olan Cassandra Bankson, 22 yaşında iki vajinası, iki rahmi ve iki rahim ağzının olduğunu öğrendi. Aynı zamanda modellik yapan geç kadının, yalnızca bir böbreği olduğu da ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre aylarca sırt ağrısı çeken ve doktora sırt ağrısı şikayetiyle başvuran Bankson'a ultrason, MR ve kan testi yaptırması önerildi. Ultrasonda tek böbreği olduğu ortaya çıktıktan sonra, MR'ı da çekilen Bankson'ın şaşırtıcı durumu burada farkedildi. Nadir görülen durumu doktorları da şaşırtırken sadece bir vajinasının açık olduğu öğrenildi.

Bu şaşırtıcı durumla ilgili düşüncelerini açıklayan Bankson, "İki vajinam olduğunu öğrenince ne yapacağımı bilemedim. Ancak doktorum bunun çok normal bir durum olduğunu, sadece ters bir burnu olması gibi bir şey olduğunu söyledi. Ancak küçük yaşlardan beri sırt ağrımın nedenini böylece anlamış oldum" şeklinde konuştu.

Ancak doktorlar bu farklılığın sorun yaratmayacağı görüşündeler.

Bankson'un cinsel hayatında bir sorun yaşamayacağına emin olan doktorlar, genç kadının rahatlıkla hamile kalabileceğini düşünüyorlar.

Cassandra şimdi Youtube'da kozmetikle ilgili videolarının yanı sıra, yaşadığı bu anormalliğe yönelik tecrübelerini de aktarmayı planlıyor.