T24 LogoT24 Logo
Spor

Sırrı Süreyya'dan Fenerbahçe yorumu: Bırak yenilelim

Önder: Fenerbahçe taraftarı başarı dışında her ihtimali felaket olarak görüyor. Ben yenilmeye çok alışık olduğum için 'Bırak yenilelim.' diyebiliyorum

27 Nisan 2013 19:28

İMC TV ekranlarında yayınlanan "Mercek Altı" programına konuk olan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Fenerbahçe taraftarını hırslı bulduğunu söyleyerek, 'Başarıya tapıyorlar' şeklinde eleştirdi.


'Ben yenilmeye alışkınım'


UEFA Kupası'nda yarı final oynayan Fenerbahçe'nin başarısı hakkında ne düşündüğü sorulan Önder, 'Fenerbahçe başarıyı tek amaç haline getirmiş. Başarıya tapıyor. Fenerbahçe taraftarı başarı dışında her ihtimali felaket olarak görüyor. Ben yenilmeye çok alışık olduğum için 'Bırak yenilelim.' diyebiliyorum.' dedi.


'Şenol Güneş ve Lucescu'yu çok seviyorum'


Takım tutmadığını belirten Sırrı Süreyya Önder, Şenol Güneş ve Lucescu'yu çok sevdiği için bir süre onların çalıştırdığı takımları tuttuğunu da sözlerine ekledi.

ETİKETLER

sırrı süreyya önderistanbulbdpmilletvekilifenerbahçetaraftarbaşarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24