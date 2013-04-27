Sırrı Süreyya'dan Fenerbahçe yorumu: Bırak yenilelim

İMC TV ekranlarında yayınlanan "Mercek Altı" programına konuk olan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Fenerbahçe taraftarını hırslı bulduğunu söyleyerek, 'Başarıya tapıyorlar' şeklinde eleştirdi.



'Ben yenilmeye alışkınım'



UEFA Kupası'nda yarı final oynayan Fenerbahçe'nin başarısı hakkında ne düşündüğü sorulan Önder, 'Fenerbahçe başarıyı tek amaç haline getirmiş. Başarıya tapıyor. Fenerbahçe taraftarı başarı dışında her ihtimali felaket olarak görüyor. Ben yenilmeye çok alışık olduğum için 'Bırak yenilelim.' diyebiliyorum.' dedi.



'Şenol Güneş ve Lucescu'yu çok seviyorum'



Takım tutmadığını belirten Sırrı Süreyya Önder, Şenol Güneş ve Lucescu'yu çok sevdiği için bir süre onların çalıştırdığı takımları tuttuğunu da sözlerine ekledi.