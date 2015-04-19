Sırrı Süreyya'dan AKP'ye: Seçim bildirgesinin 'çözüm süreci'nden bahseden kayıp sayfaları bizde

Ankara'da partisinin düzenlediği bir etkinliğe katılan HDP Milletvekili ve Ankara milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 'yanlışlıkla' AKP'nin seçim beyannamesinde yer almadığını söylediği 'çözüm süreci'nden bahseden iki sayfanın kendilerinde olduğunu belirterek, o sayfaların Dolmabahçe deklarasyonu olduğunu söyledi.

'Şakayı bırakın Cem Yılmaz yapsın, siz beceremiyorsunuz'

Davutoğlu, AKP seçim beyannamesinde çözüm sürecine değinilmemesine ilişkin olarak, "Dijital ortamda metin baskıya gönderilirken bazı kaymalar olmuş, bir iki sayfa düşmüş" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaya tepki gösteren Önder, "Şakayı bırakın Cem Yılmaz yapsın, siz beceremiyorsunuz" dedi.

Sırrı Süreyya Önder, AKP'nin seçim beyannamesini ve Alevi adaylar hakkındaki açıklamaları da değerlendirdi. Seçim beyannamesinde "düşen" iki sayfanın kendilerinde olduğunu belirten Sırrı Süreyya Önder, o sayfaların Dolmabahçe deklarasyonu olduğunu söyledi.

'Alevilik utanılacak bir şey mi?'

Davutoğlu'nun partisindeki Alevi adaylar konusundaki sözlerini de değerlendiren Önder, "Alevilik utanılacak bir şey mi? Sayın Davutoğlu size 'içinizde kaç tane hırsız var diye' sormadılar. 'Kaç tane Alevi var' diye sordular. Bunun saklanacak nesi var?" dedi.

Konuşmasının devamında AKP'nin seçim beyannamesinde bir tek cümle bile çözüm süreci geçmediğini söyleyen Önder, "Bugün sayın Davutoğlu'na 'niye çözüm süreci yok' diye sormuşlar. Demiş ki, 'matbaaya giderken yolda düşmüş. Aradan kaymış.' Burada da tekrar ediyorum. Şakayı bırakın Cem Yılmaz yapsın, siz beceremiyorsunuz. Bu kötü bir şaka, insan onuru ile haysiyeti ile aklı ile dalga geçmektir. Telaşları çok can havlı ile uğraşıyorlar. Tek başına iktidardan bir eksik vekil çıkarmaları demek onlar için yok olmakla eş anlamlı. Ben buradan sayın Davutoğlu'na bir kıyak yapmak istiyorum. O düşürdüğünüz iki sayfa bizde, tarihi Dolmabahçe deklarasyonudur. Ben size gönderiyorum bugün, o iki sayfayı oraya koyun. Bu ülkede kardeşlik için, özgürlük için, barış için hiç olmazsa 350 sayfanın içine iki tane hayırlı sayfa eklemiş olursunuz" ifadelerini kullandı.

'Ağrı'daki görüntüleri izledilerse versinler bir kanala, bütün Türkiye izlesin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağrı'da yaşanan olaylarla ilgili görüntüleri izlediğini söylemesinin hatırlatılması üzerine Önder, "Madem ki kendi izlemiş. Verirler bir televizyon kanalına, bütün Türkiye birden izler. Ak kara neymiş belli olur. Biz verdik görüntüleri." şeklinde konuştu.



HDP Genel Merkezi'ne yapılan saldırıyı da değerlendiren Önder, daha önce HDP Ankara İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyı hatırlattı. Ankara İl Başkanlığı'na yapılan saldırının arkasındaki olayların ortaya çıkarılmadığını ileri süren Önder şöyle devam etti: "Bugün bu saldırıyı yapma cüretini buluyorlar. Eğer bu saldırının yapanını değil failini arayacaklarsa sayın Davutoğlu'na bakacaklar. Sen bir partinin genel başkanına 'hain' dersen durumdan vazife çıkaranlar çok şuursuz olur. Onun için herkes ağzından çıkana dikkat etsin."