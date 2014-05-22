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Sırrı Süreyya Önder’in Facebook hesabı yok

Danışmanı, facebook'ta adına sahte hesaplar açılan Sırrı Süreyya Önder’in sosyal ağ sitesinde hesabı bulunmadığını açıkladı

22 Mayıs 2014 02:44

Işıl Öz

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in danışmanı Sarphan Uzunoğlu, geçtiğimiz günlerde henüz ulaşamadıkları şahıslar tarafından Sırrı Süreyya Önder’in haberi olmadan açılan Facebook sayfasında kendisini ve düşüncesini yansıtmayan bazı cümleler yayınlandığını Facebook'a bu profilin Önder’e ait olmadığını belirttiklerini ve gerekli işlemi başlattıklarını söyledi.

Uzunoğlu, twitter.com/sirsureyya ve sirrisureyyaonder.info hariç Sırrı Süreyya Önder tarafından kullanılan bir hesap yahut web sitesi olmadığını hatırlattı ve “ilgili hesapta yayımlanan görüşlerin hiçbir şekilde Önder'in görüşleriyle ilgisi olmadığını ve tarafından onaylanmamakta olduğunu bildirmek isterim.” dedi. 

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