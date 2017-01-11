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Sırrı Süreyya Önder'den oyunu gösteren AKP'li vekillere: Ancak bir ergene yakışır

"Siz artık ihsah-ı reyin Himalaya’sına çıktınız"

11 Ocak 2017 20:15

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis Genel Kurulu’nda devam eden anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında söz aldı. Önder, gizli yapılamsı gereken oylamada, oyunu göstererek kullanan vekillere “ergen” dedi.

HDP’nin Anayasa değişiklik teklifinin Genel Kurul oylamalarına katılmamasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Önder şöyle konuştu:  

“Siyasi ve demokratik olgunluk” denilen bir şey var. Bütün bu tartışmalar niye çıkıyor? Ancak bir ergene yakışır “Bakın, ben bu oyu verdim” demek, bunu göstere göstere yapmak. Değilse bir paniğin işaretidir, bir korkunun, itham altında kalmanın. Şimdi, bütün grubu bu havaya sokmuşsunuz. 

Bu Parlamentonun 11 vekilinin nasıl SEGBİS’le ifadesini almayı biliyorsunuz, Hakkâri’deki dava için Edirne’den bir şekilde bir yol bulup bağlayabiliyorsunuz; hâlen dokunulmazlığı devam eden o vekillerin gelip bu yasama faaliyetine katılması lazım, bu yok. Bu olmayınca böyle eften püften, sizin de panik eseri yaptığınız ve tamamen artık saçmalığın dik âlâsı boyutuna varan, burada ancak liseli gençlerde hoş görülebilecek birbirine gösterme, beraber kabine girme gibi eylemlerle iş buraya getiriliyor.

“Hayır” oylarında bir düşüş oldu. Herkes gözünü açmış HDP’yi bir iftirayla boğmak için bekliyordu, “Fire verdiler, şöyle oldular, böyle oldular.” Bakın, bu tartışmalardan eser kalmadı şimdi, “hayır” tutumumuzu en net bir şekilde belirttik, İhsas-ı rey konusunda size söylenecek bir tek şey vardır; iman hayadandır. Siz artık ihsah-ı reyin Himalaya’sına çıktınız. 

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