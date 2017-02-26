Sırrı Süreyya Önder'den OHAL'de referanduma futbol örneği

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, olağanüstü hâl (OHAL) koşullarında anayasa değişikliği referandumu yapmayı futbol maçı üzerinden örnekleyerek anlattı.

Önder, “Bir futbol maçı var. Tribünlerin tamamı rakip takımın taraftarlarından oluşuyor çünkü rakip takımın taraftarlarına bilet vermiyorlar hatta ‘gelirseniz öldürürüz’ diyorlar. Hakem rakip takımdan yana hatta rakip takımın kulüp başkanı aynı zamanda hakem. Onlar 11 kişiler biz 3 kişiyiz. Öte yandan bu üç kişinin de gözleri ve ayakları bağlı ve kalecimiz yok. Bu ne kadar adil olacaksa bu referandum da o kadar adil olacak” dedi.

Önder, sürekli halk içinde olduğunu belirterek "Buram buram 7 Haziran kokusu var" dedi.

"Erdoğan'ın 'hayır' sonucunu kabullenmesi mümkün değil"

Gazete Karınca’dan Çağdaş Kaplan’a konuşan Önder’in açıklamalarının bir kısmı şöyle:

“Erdoğan’ın hayır sonucunu kabullenmesi mümkün değil. Bu şu anlama geliyor. Bu ülkede yaşayan insanların en az yüzde 51’i bunu reddetmiş olacaktır. Dolayısıyla bir bloktan bahsediyoruz. Bunun içerisinde AKP’lisi, MHP’lisi HDP’lisi ya da herhangi bir partiyi desteklemeyenler olacak.

“Şimdi bir sistem ve rejim meselesi oylanıyor, ‘Hayır’ çıkması bu ülkenin yarısından fazlasının buna ‘Hayır’ demesi anlamına gelecektir. Ben Cumhurbaşkanı’nın bu gerçeklikle didişemeyeceğini düşünüyorum. Tam tersine süratli bir çözülmenin başlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 17 Nisan sabahını bugünden böyle ele almak lazım.”

“Sahada buram buram 7 Haziran kokusu var”

3 dönemde en çok seçim kampanyası yürüten vekillerden birisiyim. Malum uçağa da binmiyorum kara yoluyla seyahat ediyorum hep halkın içindeyim. 7 Haziran havası buram buram kokmakta. Sahada gözlediğim bu. Bu da istisna değil. Nereye gidiyorsak Kasım’daki havanın tam tersine Haziran’daki hava var. Benim gözlemim bu. Bu bizi rehavete sürüklememeli, bu coşkuyu örgütlemekle mükellefiz.

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