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Sırrı Süreyya Önder'den Murat Belge'ye yanıt: Durduğu yerin hiçbir kıymeti, anlamı yok

Murat Belge'nin '(Yetmez ama Evetçiler, ölen adamların ölümünden sorumludur) diyen Sırrı'ya oy vermedim'...

05 Temmuz 2011 03:00

T24 - Murat Belge'nin "Yetmez ama Evetçiler, ölen adamların ölümünden sorumludur' diyen Sırrı'ya oy vermedim" açıklamasına Önder'den yanıt geldi: Durduğu yerin hiçbir kıymeti, anlamı yok. Bir de kendisini komünist zannediyor.

Murat Belge: Bu hükümetten beklentim kalmadı

Akşam'dan Şenay Yıldız'a konuşan Sırrı Süreyya Önder'in açıklamaları şöyle:

Prof. Dr. Murat Belge'nin seçim öncesinde AKP'ye oy vermeyi planladığı ancak seçim sabahı bunu yapamayacağını hissettiği için sandığa gitmediğini anlattığı röportajında, '(Yetmez ama Evetçiler ölen adamların ölümünden sorumludur) diyen Sırrı'ya, arkadaşım olduğu halde oy verecek halim kalmamıştı' şeklindeki sözleri tartışma yarattı.

Kendisine telefonla ulaştığımız BDP'nin desteklediği Bağımsız İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Belge'nin açıklamalarından dolayı biraz şaşkın olduğunu belirterek, 'Murat Belge karıştırmış. Hiçbir yerde bu veya buna benzer bir cümle ne yazdım ne söyledim' dedi.


'Yazmadıklarımı bana mal etti'

Önder, Belge için şu değerlendirmeyi yaptı:

'Durduğu yerin hiçbir kıymeti, anlamı, gerçekle alakası da yok. İki şey beni çok şaşırttı: Bir, komünist olduğunu zannetmesi... Bir komünist neleri savunmaz diye soru sorulsa, ne cevap verilecekse, Belge'nin röportajında hepsi var. Ne olduğunu ben tanımlamam, müdahil olmam ama komünist gibi düşünmediği kesin.

İkincisi de, hiçbir yerde söylemediğim ve yazmadığım bir sözü bana mal etmesi. Söylediğim şeylerden dolayı başımda yeterince dert var. Murat Belge buna bir de söylemediğim şeyleri ekledi.'


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