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Sırrı Süreyya Önder'den Mine Kırıkkanat'a: Saçmalamış, ironiyi anlamamış

Kırıkkanat, Önder'in “Türkler ve Kürtlerin ortak genleri y..…lık” dediğini iddia etmişti

08 Kasım 2015 18:59

Rabia Çetin

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'ın kendisine atfederek köşesinde yer verdiği "Türklerle Kürtlerin ortak genleri y..…lık" dediği iddiasını yanıtladı. T24'ün ulaştığı Önder, "Kırıkkanat'ın sözlerindeki ironiyi anlamadığını, saçmaladığını" savundu.   Mine Kırıkkanat, Sırrı Süreyya Önder'in bu sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Kırıkkanat, "Sırrı Süreyya, dürüst ol. Bir kez olsun dürüst... Tanığım var. İroni mironi... Bal gibi söyledi. Bizi de epeyce güldürdü. Çünkü dinleyen iki kişiydik" dedi.

Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet’teki köşesinde bugün (08.11.2015) “Amerikan koridoru” başlığıyla yayınladığı yazısında Sırrı Süreyya Önder’den alıntı yaparak HDP’yi eleştirdi. Kırıkkanat, köşesinin “G Noktası” alt başlığıyla çıkan bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Henüz milletvekili olmadığı yıllarda bir gün, Sırrı Süreyya Önder’e sormuştum: “Türklerle Kürtler ayrılır mı?”

“Cık,” yapmıştı. “Ortak genleri y..…lık. Ayrılamazlar!”

Bir Cihangir kahvesinde, masada üç kişiydik. Yani sohbetin tanığı da var. Çok gülmüştüm.

HDP’nin “Seni başkan yaptırmayacağız” kararlılığından “Meksika/ABD usulü başkan yaptırabiliriz”e ne kadar rahat ve çabuk geçtiğine bakılırsa; Sırrı Süreyya hiç olmazsa genetik teşhiste yanılmamış!

 

"Muhtemelen eski bir görüşme, saçmalamış" 

 

Sırrı Süreyya Önder, Mine Kırıkkanat’ın yazısında geçen görüşme ve ifadeler için, “Büyük ihtimalle çok eski dönemlerde gerçekleşen bir görüşmeden bahsetmiş. Ancak saçmalamış. Oradaki ironiyi anlamamış” ifadesini kullandı. 

 

Kırıkkanat: Bal gibi söyledin

 

Mine Kırıkkanat, Sırrı Süreyya Önder'in bu sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Kırıkkanat, "Sırrı Süreyya, dürüst ol. Bir kez olsun dürüst... Tanığım var. İroni mironi... Bal gibi söyledi. Bizi de epeyce güldürdü. Çünkü dinleyen iki kişiydik" dedi.

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