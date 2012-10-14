Sırrı Süreyya Önder'den Manisa İlçesi'ne 'Viagra' ismi önerisi

TBMM İçişleri Komisyonu'nun gündeminde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarısı'nın alt komisyon görüşmelerinde hayli ilginç tartışmalar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarı ile Manisa’nın yeni kurulacak iki ilçe

için "Şehzadeler" ve "Yunus Emre" isimlerinin verilmesi için öneride bulunurken, Akp'liler, son seçimlerde Bursa’dan Milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ’ın isminin verilmesi teklifini reddetti.

Radikal gazetesinin haberine göre; Tasarıda bir ilçeye “Şehzadeler” isminin verilmesi öngörülürken, sözkonusu maddenin görüşülmesi sırasında BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise ilginç bir öneride bulundu ve "Şehzadeler" yerine "Bülent Arınç" isminin verilmesini teklif etti. Önder, bunun gerekçesi olarak da , Arınç’ın Manisa’ya hizmetlerini gösterdi. Önder’in önergesi kayda girdi ve milletvekilleri tarafından oylandı. Yapılan oylamada Önder’in teklifine AKP’liler 'ret', muhalefetten bazı isimler ‘evet’ oyu verdi. Böylece Manisa’nın yeni ilçesine Bülent Arınç isminin verilmesi AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

Mesir yerine viagra

Tasarı ile Manisa’da yeni kurulacak ikinci ilçenin adı da tartışıldı. CHP de ilçenin isminin “Mesir” olmasını istedi. Ancak BDP’li Önder, bu ilçe için de Mesir yerine “Mesir Macunu” isminin verilmesini önerdi. Önder bu önerisi kabul görmeyince de ilçenin adının “Viagra” olmasını yazılı önerge ile beyan etti. Ancak, Bülent Arınç’ın ismine ret oyu kullanmak zorunda kalan AKP’liler Önder’in bu önergesini işleme dahi koymadı.