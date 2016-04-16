Sırrı Süreyya Önder’den Kılıçdaroğlu’na: Cezaevinden AKP’ye saydırmanın gerçekliği olmayacak!

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na AKP tarafından Meclis’e sunulan dokunulmazlıklarla ilgili teklifine ‘evet’ diyeceğini açıklamasına tepki gösterdi. Önder, “Yarın öbür gün cezaevlerine konulacaksınız ve ranzalardan AKP’ye saydırmanın hiçbir gerçekliği olmayacak. Cezaevinde dinlemek üzere 'kendim ettim, kendim buldum' şarkısını şimdiden repertuarlarına almalarını öneriyorum” dedi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Ilıcalı’nın haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun AKP’nin dokunulmazlıkların kalkması yönündeki anayasa değişikliği teklifine anayasaya aykırı olmasına karşın evet diyeceklerini açıklaması HDP Meclis grup yönetimi dün bu konuda toplantı yaparak Kılıçdaroğlu’nun "evet" tavrını değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre; CHP’nin oy kaygısıyla hareket ettiği ve Başkanlık sistemine geçişin ilk adımı olacak bir süreci başlatacağı değerlendirmesi yapıldı. HDP’li vekillerin tutuklanıp tutuklanmamasından ziyade amaçlanın parlamentonun tamamen işlevsiz hale getirilmesi olduğu tespiti yapıldı. MYK’de bugün yapılacak toplantıda bu konuda partinin izleyeceği yol haritası CHP’nin evet tavrı üzerine bir kez daha ele alınacak.

HDP’li Sırrı Süreyya Önder, CHP’nin evet tavrının ardından ne olacağı konusunda “Bize bir şey olmaz, biz şerbetliyiz. Hayatımız cezaevlerinde geçti. HDP’nin Meclis grubu; toplamında 100 yılın üzerinde hapis yatmış insanlardan oluşuyor. Ama CHP erenk perenk olacak. Yaşayacağız, göreceğiz. Onları savunmak da bize düşecek” diye konuştu. CHP’de statükonun hoşlanmadığı 25 milletvekili olduğunu söyleyen Önder, Kılıçdaroğlu’nun bu vekilleri Cumhurbaşkanının insafına terk ettiğini dile getirdi.

AKP’nin CHP’den daha tuturlı bir noktada olduğunu söyleyen Önder, AKP’nin zulmettiğini, anayasayı takmadığını ifade ederek bunları yaptığını ancak CHP’nin tam tersi söylemde bulunurken AKP’nin bu tutumuna meşruiyet kazandıracak bir acizlik içinde olduğunu kaydetti. CHP’nin Genelkurmay’dan sert bir zılgıt yediğini dile getiren Önder, “Koşa koşa Tayyip Erdoğan’ın yanında hizalandılar. CHP’ye oy veren kitle sanırım dün gece itibarıyla CHP’nin üst yönetiminin diktatörlük rejimiyle mücadele edebilecek kalibre ve kapasitede olmadığını üzülerek görmüştür” değerlendirmesini yaptı.

Önder, en az 30’a yakın AKP’il vekilin oylamada red oyu vereceğini bildiklerini belirterek, “CHP’li vekillerin aklını başına toplaması lazım. CHP’de bir iç toplantı yapılıyor ve görülüyor ki Kemal Bey’den başka dokunulmazlığın kalkmasını isteyen başka hiçkimse yok. CHP’li vekil arkadaşlara, özellikle demokrasi mücadelesinde kararlı bir şekilde yer alanlara sesleniyorum: Yarın öbür gün cezaevlerine konulacaksınız ve ranzalardan AKP’ye saydırmanın hiçbir gerçekliği olmayacak. Onlar için cezaevinde dinlemek üzere “Kendim Ettim, Kendim Buldum” şarkısını şimdiden repertuarlarına almalarını öneriyorum” diye konuştu.

Önder, AKP’nin HDP’li 5-10 milletvekilinin cezaevine girip girmemesini umursamadığını belirterek, “CHP şunu göremiyor: AKP bizim Meclis mevcudumuzla oylamak üzere başkanlığın yapı taşlarını örüyor. Kılıçdaroğlu’nun benimsediği politikanın şudur - bugünden kayıtlara geçsin ki yarın öbür gün CHP’liler vah ettiğinde suçluyu başka yerde aramasınlar - Bu Tayyip Erdoğan’a seni başkan yaptıracağız demektir. Bu anayasa hukuksuzluğuna evet oyu vermek, Erdoğan’a seni başkan yaptıracağız müsteri ol demek anlamındadır. Öyle de olacağını yaşayarak göreceğiz” değerlendirmesini yaptı.