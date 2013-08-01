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Sırrı Süreyya Önder'den Gürsel Tekin'e sert cevap

Sırrı Süreyya Önder, Gürsel Tekin'in 'İstanbul'da 500 bin Kürt bana oy verir' sözlerine tepki gösterdi

01 Ağustos 2013 05:46

 

Gürsel Tekin'in dün Yurt gazetesinden Ayşenur Arslan'la yaptığı röportajda 'İstanbul'da 500 bin Kürt bana oy verir' sözleri Sırrı Süreyya Önder'in tepkisine neden oldu.
Ensonhaber'e konuşan Sırrı Süreyya Önder, Gürsel Tekin'e "Kürtler verseler verseler en iyi cinsinden sana bir mezura verirler, onunla da boyunun ölçüsünü alırsın” dedi.
Sırrı Süreyya Önder sözlerine şöyle devam etti: 
“Kürt'ün evladına terörist, partisine bölücü, liderine hain diyeceksin, barış sürecine bölünme süreci diyeceksin, Anayasa ’da Kürt'ü Türk olmaya zorlayacaksın, Kürt'ü vatandaş saymayacaksın… Sonra kalkıp ‘500 bin Kürt bana oy verir’ diyeceksin. Kürtler verseler verseler en iyi cinsinden sana bir mezura verirler, onunla da boyunun ölçüsünü alırsın.”

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