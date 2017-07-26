Sırrı Süreyya Önder'den 'devamsızlık' çıkışı: Davutoğlu için birileri pusula veriyor, kendisini hiç görmedik!

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, partisinin Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın vekilliklerinin "devamsızlık" nedeniyle düşürülmesinin istenmesine tepki gösterdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili olarak ismini anmadan "Asla buraya gelmeyen bir eski Başbakan biliyor musunuz ki devamsızlık cetvelinde ne gözüküyor? Sadece bir gün gelmemiş, ona da itiraz dilekçesi vermiş, 'Hayır, ben o gün oradayım'. diye" diyen Önder, sözlerinin devamında "Biz seni görmedik, Allah da şahit, burada görmedik, bir iki güven oylaması ve Anayasa referandumu meseleleri dışında yoktun. E o zaman birisini yalana teşvik etmişsin, bir arkadaş senin yerine pusula vermiş. Bunun başka bir açıklaması var mı?" ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi yönündeki rapor görüşüldü.

Görüşmelerde, Tuğba Hezer Öztürk adına savunma yapan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclise devamsızlıktan dolayı bir vekilin, vekilliğinin düşürülmesinin konuşulduğunu, ancak bunun aslının devamsızlık olmadığını söyledi.

Her yasama döneminin öne çıkan bir olayının bulunduğunu, bu dönemin olayının ise "vekil kıyımı" olarak tarihe geçeceğini belirten Önder, şunları kaydetti:

"Bu iş dokunulmazlık süreçleriyle başladı. Genel Kurulun, anayasayı zorlayan işlemleriyle, hakkımızda düzenlenen fezlekelerle topyekun dokunulmazlıklar kaldırıldı. Mevcut dosyalarımız üzerindeki yargılama engelleri kaldırıldı. Bu iki vekilimizle alakalı olarak da yurt dışında kalarak yaşananları dünyaya anlatmaları bizler tarafından uygun görüldü. Faysal Sarıyıldız, burada daha önce de tedavi görüyordu, o raporları yok saydılar. Tuğba Hezer'in partimiz tarafından görevlendirilmesini yok saydılar. Bizim vekillerimiz gizli saklı iş yapmıyorlar, nerede oldukları aşikardır.”

"Birini yalana teşvik etmişsin"

Önder konuşmasını isim vermeden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu eleştirerek devam etti. Önder şu ifadeleri kullandı:

“Bütün üyeler yani şimdi bu Mecliste faraza 100 kişi Meclise en az bu 2 vekil kadar gelmemezlik ediyor. Sadece sizin izzetinize bıraksam siz bu 100 kişiyi -bizim kendi arkadaşlarımızda da var, her siyasal partide de var- bu 100 kişinin kimler olduğunu bir çırpıda sayabilirsiniz. Ben isim isim saymayı ayıp addediyorum ama kamuoyunun çok yakından bildiği ve asla buraya gelmeyen bir eski Başbakan biliyor musunuz ki devamsızlık cetvelinde ne gözüküyor? Sadece bir gün gelmemiş, ona da itiraz dilekçesi vermiş "Hayır, ben o gün oradayım." diye. E şimdi insan sormadan edemiyor: Kardeşim, bunun iki yolu var. Yani, biz seni görmedik, Allah da şahit, burada görmedik, bir iki güven oylaması ve Anayasa referandumu meseleleri dışında yoktun. E o zaman birisini yalana teşvik etmişsin, bir arkadaş senin yerine pusula vermiş. Bunun başka bir açıklaması var mı? Yok.”