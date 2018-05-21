Sırrı Süreyya Önder: Veli Saçılık'ın sağ kolu olacağım

Halkların Demokrasi Partisi, (HDP), MYK milletvekili aday listesine son şeklini vermek için toplandı. HDP, 24 Haziran'da yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimleri'nde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i yeniden aday göstermedi. “Çok onurlu bir görev ve sorumluluğu çok değerli arkadaşlarıma devretmenin sevincini yaşamaktayım" diyen Önder, “Ankara’daki seçim kampanyasında Veli Saçılık’ın sağ kolu olacağım" ifadesini kullandı.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan İstanbul’dan, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ise Van’dan milletvekili adayı gösterilecek. Buldan ve Temelli HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi’nde yeni eş genel başkanlar olmuşlardı.

HDP’den edinilen bilgiye göre 5 ay süren 25. Yasama Dönemi hariç 2 dönem milletvekilliği yapanlar listede yer almayacak. HDP Ankara Milletvekili Önder’in de bu çerçevede listede olmayacağı öğrenildi. HDP’de 2 dönem kuralı gereği Kürkçü ve Önder’in yanı sıra Mardin Milletvekili Erol Dora’ya da yer verilmedi.

Söz konusu kuralın yaklaşık 4 dönemdir milletvekili olan Pervin Buldan’ın eş başkan olması nedeniyle Buldan için esnetildiği öğrenildi. HDP’nin milletvekili aday listesinin saat 16.00 civarında YSK’ye verilmesi bekleniyor.

Sırrı Süreyya Önder Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok onurlu bir görev ve sorumluluğu çok değerli arkadaşlarıma devretmenin sevincini yaşamaktayım. Bir sıra neferi olarak yazın ve sinema projelerimi gerçekleştireceğim. HDP artık Türkiye ve bölgenin demokratik mücadele merkezi olmuştur. Bunda karınca kararınca bir emeğim olduysa benim için büyük onur.”

Önder, “Ankara’daki seçim kampanyasında Veli Saçılık’ın sağ kolu olacağım” dedi.