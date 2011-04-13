Sırrı Süreyya Önder, Radikal'e veda ediyor

T24 - Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can, BDP'nin desteğiyle İstanbul 3. bölgeden bağımsız milletvekili adayı olan Radikal gazetesi yazarı Sırrı Süreyya Önder'in, artık düzenli olarak köşe yazılarını yazamayacağını açıkladı.

Eyüp Can'ın Radikal gazetesinde "Sırrı'nın sırrı" başlığıyla yayımlanan (13 Nisan 2011) yazısı şöyle:



Sırrı'nın sırrı



Herkes bana Sırrı Süreyya’yı soruyor…

Ben de günlerdir Sırrı’ya soruyorum…

Benim derdim Binnaz Toprak’tan sonra her yazısını iple çektiğim ve büyük bir zevkle okuduğum bir Radikal yazarını daha siyasete kaptırmamak...

Onun derdi üstünde oluşturulan “Aday ol” baskısına ‘hayır’ diyememek.

Nitekim diyemedi...

Pazartesi günü BDP destekli sol blokun bağımsız adayı olarak siyasete adım attı.

Grubumuzun ilkesi gereği bundan sonra Radikal’de düzenli olarak köşe yazamayacak.

Dün konuştuğumda ‘veda yazısını’ yazmaya koyulmuştu.

Güldük, hüzünlendik ve helalleştik...

Artık o bir milletvekili adayı...

Ben Sırrı’yı Beynelmilel filmiyle tanıdım.

Televizyon programları ve Birgün’de çıkan yazılarını ilgiyle izliyordum.

Radikal’i yeni yüzüyle çıkarmaya karar verdiğimde aklımdaki en favori yazar adayımdı.

Allah’tan ilk görüşmemizde o bunu bilmiyordu.

Yoksa bana çok pahalıya mal olurdu...

Şaka bir yana dili, mizah anlayışı ve bu coğrafyanın derinliklerinden süzülen bilgi birikimiyle Türk basınının son dönemde tanıdığı en parlak kalem o.

Kişisel dostluğumuz bir yana sadece Radikal için değil Türk basını için geçici de olsa büyük bir kayıp, siyaset içinse çok büyük bir kazanç.

‘Geçici’ diyorum çünkü ben gayet bencil sebeplerle aday olmasını istemediğim gibi kazanmasını istemediğimi de kendisine söyledim.

Hiç oralı olmadı...

“Müsaade et, anayasanın yeniden yapıldığı şu kurucu mecliste 4 yıl kalayım, söz misyonumu tamamlayıp hemen döneceğim” deyip durdu.

Adaylık başvurusuyla ilgili sırlarını deşifre etmekle tehdit ettim.

Oltaya gelmedi...

Virüs bulaştı bir kere.

Na’palım…

İyi bir yönetmen, iyi bir senarist, iyi bir köşe yazarı ve benim için en önemlisi çok çok iyi bir kız babası Sırrı...

Kızıyla kurduğu ilişkiyi bilmeden onu tam anlamıyla tanımış olamazsınız...

Benim için Sırrı’nın sırrı kızı.

Galiba siyasete onun için girmek istiyor.

Bir gün tüm açık yürekliliğiyle anlatır belki...

Feleğin çemberinden geçmiş, sille yerken bile en çelebi haliyle feleğe gülebilmiş…

Gönlü geniş, ruhu gezgin modern bir derviş Sırrı.

Seçilirse siyasetin hoyrat dünyasında öylesine varolan bir milletvekili olmayacağı, varlığı ve müktesebatıyla Meclis’e derin anlamlar katacağı kesin.

Olur da seçilemezse...

Odası boş...

Dostları ve okurları yazıya dönüşünü hasretle bekliyor...



