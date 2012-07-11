Sırrı Süreyya Önder: KPSS soruları 25 bin liraya satıldı

KPSS'de soruların çalındığı iddialarıyla ilgili BDP'li Sırrı Süreyya Önder'den bir açıklama geldi. Soruların sınavdan önce 25 bin liraya satıldığını söyleyen Önder, "Diyarbakır'da buna şahitlik edecek insanlar var" dedi.

Geçen Pazar günü yapılan 2012 KPSS’de, sınav tamamlanmadan soruların bir internet sitesinde yayınlanmasıyla başlayan tartışma devam ediyor.

CHP’nin soruların çalındığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından BDP’li Önder’den de bir açıklama geldi.

Önder, 2012 KPSS’ye giren 3 kişiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında çarpıcı iddialarda bulundu.

2010 yılı KPSS'de yaşanan skandalın sorumlularının hala ortaya çıkarılamadığını dile getiren Önder, ÖSYM Başkanı Ali Demir'e "Bir vilayette soru kitapçığı çalındığından haberiniz oldu mu olmadı mı?" sorusunu yöneltti ve 'tek kelimelik bir yanıt beklediğini' söyledi.

Önder ayrıca KPSS soru kitapçığının sınavdan önce 25 bin liradan pazarlandığını, Diyarbakır 'da buna şahitlik edebilecek insanların bulunduğunu savundu.