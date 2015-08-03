Sırrı Süreyya Önder: Kızımın düğünü 500 bin değil, 40 bin liraya mâl oldu!

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kızının düğününe ilişkin olarak hükümete yakın gazetelerde yer alan iddiaları yalanladı. İddia edilenin aksine düğünün 500 bin lira değil 40 bin liraya mâl olduğunu söyleyen Önder, “Bu haberleri yazanlara söyleyeceğim bir tek şey var. İnşallah onların çocukları yalnızca düğünleriyle anılır” diye konuştu. Sırrı Süreyya Önder’in İstanbul’da bulunan Küçüksu Kasrı’nda gerçekleşen düğünü hükümete yakın medya organları tarafından eleştirilmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da düğüne katılmalarının “şehit haberleri gelirken düğünde eğlendiler” şeklinde haberleştirilmesine tepki gösterdi. Demirtaş, “Sırrı beyin tek evladı var. Ve uzun süredir bu mevzulardan dolayı ertelendi. Biz de oraya eğlenmeye gitmedik. Nikah şahitliği yaptık. Allah mesut bahtiyar etsin. Orada eğlendiğimize dair tek bir görüntü göstersinler biz de özür dileyelim. Hayat devam ediyor. Ölümler de var, doğumlar da var, düğünler de var” dedi.

TBMM Genel Sekreterliği’ne bağlı Milli Saraylar Daire Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan tarifeye göre, Küçüksu Kasrı’nın Rıhtım bölümü 25 bin TL, mesire alanı ise 15 bin TL’ye kiralanabiliyor.